ЗАЩИТА В ПРОФИЛАКТИКЕ

На минувшей неделе в Сочи состоялась VI Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная профилактике, диагностике и лечению туберкулеза у подростков и детей. Казалось бы, мероприятие настолько узкоспециальное – медицинское, что большому кругу вряд ли будет интересно. Между тем, сегодня никто не застрахован от контакта с человеком, который может быть носителем открытой формы туберкулеза. Понимая, насколько важно, чтобы население владело объективной информацией о современных возможностях диагностики, профилактики и лечения туберкулеза, организаторы конференции провели для СМИ круглый стол, в котором приняли участие ведущие специалисты страны, занимающиеся данной проблемой. История вопроса

Туберкулез – болезнь излечимая. Тем не менее, в мире погибает большое количество людей с данным диагнозом. Реалии сегодняшнего дня таковы, что туберкулез входит в десятку причин смерти от каких-либо заболеваний, при этом занимает первую строчку в списке смертей от инфекционных болезней, опережая даже ВИЧ.

В нашей стране 70-80-е годы прошлого столетия являлись периодом благополучия, когда заболеваемость и смертность от данного заболевания были на достаточно низком уровне. И самым показательным в хорошем смысле этого слова был 1990 год. Однако в связи с потрясениями, которые произошли в стране на фоне распада Советского Союза, ситуация стала меняться в худшую сторону: за 10 лет количество заболеваемости и смертности увеличилось в 3 раза.

– Туберкулез всегда преследует подобные катастрофы и потрясения, проблемы социального характера, – поясняет главный фтизиатр России Ирина Васильева. – Что случилось тогда? Контроль за туберкулезом был потерян: ухудшилось финансирование, больные перестали контролироваться, долечиваться. Плюс усилился процесс эмиграции, что тоже сказалось на росте заболеваемости. Как итог – она увеличилась в 3 раза. Но в конце прошлого столетия начали разрабатываться и внедряться программы, направленные на профилактику и лечение туберкулеза, и ситуацию удалось сдержать.

В последние годы благодаря системному подходу со стороны Министерства здравоохранения РФ, фтизиатрической общественности были приняты программы по снижению смертности от туберкулеза. И они дали хороший результат: снижение за последние три года стало более выраженным. По словам главного фтизиатра России, снижение заболеваемости и смертности идет хорошим шагом, которое не отмечается ни в одной стране мира. Так, например, с 2008 года на треть уменьшилась заболеваемость туберкулезом и в более чем в 2,5 раза – смертность. Тем не менее, показатели в России еще высоки и сильно отличаются от европейских. Наилучшую динамику демонстрируют Центральная Россия, Северо-Западный и Южный федеральный округа. Хуже дела обстоят на Дальнем Востоке, в Сибирском и Уральском федеральных округах.

– Цель всех программ, которые сейчас реализуются на территории России, – ликвидация туберкулеза к 2030 году как проблемы общественного здравоохранения, – подчеркивает Ирина Васильева. – Разумеется, никто не ожидает, что к этому времени туберкулеза не будет вообще. Но мы должны снизить количество этих больных до минимума, чтобы проблема перестала быть глобальной. Недетский вопрос здоровья детей

В своем большинстве дети туберкулезом заражаются от взрослых, которые являются источником заболевания. Именно поэтому фтизиатры уверены: активная работа со взрослыми, контроль туберкулеза, обеспечение хорошим лечением и наблюдением позволит снизить детскую заболеваемость.

– Заболеваемость детей напрямую зависит от наличия очага – контакта с больным человеком, в качестве которого чаще всего выступают взрослые – родственники, близкое окружение, – рассказывает главный детский фтизиатр России Валентина Аксенова. – Дети – лакмусовая бумажка, и первые реагируют на изменения в социальных и экономических ситуациях в стране. Если изменения социальных условий привели к тому, что в 1991 году произошел всплеск заболеваемости взрослых, то всплеск детской заболеваемости произошел ровно на 2 года раньше. Таким образом, по детям можно определить, что нас ждет в будущем.

В целом, в мире туберкулезом болеет 1 миллион детей, что составляет 10 процентов от общего количества людей с данным диагнозом. И такое процентное соотношение аналогично в любой стране. В Европе от данного заболевания ежегодно умирает почти 4 тысячи детей, в России – 5 тысяч детей.

Проблемы, которые коснулись взрослого туберкулеза, коснулись и детей. В первую очередь это туберкулез со множественной лекарственной устойчивостью. Все чаще дети инфицируются микобактериями именно этого туберкулеза. Таким образом, если раньше применялась химиопрофилактика, и она позволяла в 40 раз уменьшить заболеваемость детей, то сейчас назначение подобного курса лечения нецелесообразно. Именно поэтому ученые разрабатывают новые методы профилактического лечения, предлагая новые методики, курсы, длительность лечения.

– Сегодня очень много вопросов, касающихся вакцинопрофилактики, – продолжает главный детский фтизиатр России. – Цель вакцины БЦЖ – ограничить туберкулезный процесс на уровне лимфатических систем, не дать развития тяжелых генерализованных форм заболевания. Вот почему у нас нет менингитного туберкулеза, практически нет костного туберкулеза, – тяжелых генерализованных процессов, от которых защищает данная вакцина.

Медицина не стоит на месте, и сегодня появляются новые методы диагностики данного заболевания, позволяющие более четко отбирать группы высокого риска, подверженные туберкулезу, его развитию; проводить соответствующее специфическое лечение. Все это привело к тому, что в последние годы снизилась заболеваемость детей, подростков и взрослых. Не последнюю роль в этом сыграли современные методы иммунодиагностики. К слову, сегодня специалистам под силу выявлять остаточный туберкулез, а также посттуберкулезные изменения.

Особенность детского туберкулеза в том, что может наступить самопроизвольное излечение. Например, крепкий организм ребенка в состоянии самостоятельно справиться с инфекцией, когда ее очаг ограничивается и формируется в так называемый перификат (прим. авт. – след благополучно разрешившегося патологического процесса). Хорошо это или плохо? Специалисты уверяют – плохо:

– Очень важно излечивать детей на уровне латентной инфекции, чтобы впоследствии они не стали взрослыми с остаточными перификатами, – поясняет Валентина Аксенова. – Это спящая форма заболевания, появившаяся в детстве, которая может привести к тому, что во взрослом возрасте какая-то патология, ослабляющая организм, или, например, гормональная терапия, или асоциальный образ жизни, ВИЧ-инфекция, приведут к тому, что туберкулезные бактерии из спящей, латентной формы превратятся в активную. И в этом случае произойдет развитие так называемого вторичного туберкулеза. Алгоритм современной диагностики

Существует определенный алгоритм выявления туберкулезной инфекции. Всем детям до 7 лет выполняется проба Манту. Если у ребенка в возрасте до 2-3 лет проба положительная, то проводится диагностика поствакцинной аллергии, и выполняется диаскинтест (современный метод иммунологического исследования). При положительном результате теста ребенок обязательно направляется к фтизиатру для исключения туберкулеза. Если проба отрицательная, то в задачу доктора входит определить: либо это поствакцинная аллергия, либо инфекция, но не в активной форме.

С 8 лет туберкулез выявляется по диаскинтесту. На основе этой пробы педиатры начинают формировать группу высокого риска и при необходимости направляют к фтизиатру. Если же тест показал положительный результат, решается вопрос о необходимости компьютерной томографии органов грудной клетки.

– Существует и клинический скрининг, – поясняет доктор медицинских наук, профессор Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Надежда Клевно. – И родители должны об этом знать. Есть клинические симптомы, которые могут говорить о том, что у ребенка, возможно, туберкулез. На их основе могут проводиться внеплановые мероприятия – те же пробы, КТ, иногда независимо от результатов других проб.

Итак, если у вашего ребенка есть кашель, и он продолжается более 2-3 недель на фоне назначенного лечения, но улучшение не фиксируется, можно заподозрить туберкулез. При этом проводятся внеплановые пробы даже если прошел месяц от предыдущего скрининга. Родителям важно знать: если есть показания, то с диагностической целью пробы можно проводить столько, сколько нужно.

Также стоит обратиться к специалисту, если вы заметили у ребенка любые проявления интоксикационного характера. Например, повышение температуры тела, обычно это субфебрильная температура; потливость, особенно в ночное время. В таких ситуациях ребенка должен осмотреть фтизиатр для исключения туберкулеза.

Мочить или не мочить?

Миф о запрете мочить пробу Манту, наверное, неискореним. Нынешние родители по привычке, выработанной в детстве, продолжают остерегать теперь уже своих детей, что пуговку ни при каких обстоятельствах мочить нельзя. Между тем, эта привычка, пусть и ошибочная, имеет под собой историческую основу.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии и инструментальной диагностики Тихоокеанского государственного медицинского университета Людмила Мотанова, стоявшая у истоков внедрения пробы Манту в нашей стране, поясняет: вопрос о запрете контакта пробы с водой действительно стоял.

– Изначально туберкулин (проба Манту) вводился накожно. То есть каплю туберкулина наносили на кожу и уже через нее специальным ланцетом делали насечку. Вот тогда предостерегали о возможности инфицирования этой небольшой ранки при контакте с грязной (!) водой. Дети много времени проводили на улице, могли испачкаться и так далее. Так и зародился миф. Сегодня туберкулин вводится внутрикожно – между эпидермисом и дермой, – и попадание на место пробы чистой воды никак не влияет на результат. Главное – не травмировать, все остальное можно. Права и обязанности

С мая 2014 года в нашей стране ужесточилось санитарное законодательство: дети, не прошедшие туберкулиновую диагностику, не допускаются в образовательную организацию. С момента вступления в силу данной нормы закона увеличилось количество обращений недовольных граждан.

Да, сегодня родители (по религиозным или каким-то иным причинам) имеют право на отказ от туберкулинодиагностики. Вместе с тем, они должны понимать, что, воспользовавшись этой возможностью, они пренебрегают здоровьем ребенка. В практике фтизиатров есть масса случаев, когда ребенок, которому не была выполнена вакцинация, который не проходил скрининговые исследования, в результате оказывался незащищенным от этого грозного заболевания и, как следствие, заболевал туберкулезом, неся опасность не только своему здоровью, но и здоровью других детей, которые находились вместе с ним в одном коллективе.

Согласно действующему законодательству, сегодня, если родители выбрали особый вид медицинской услуги, они обязаны выбрать и соответствующий вид образовательной услуги – вне образовательного учреждения, а это семейное, домашнее, дистанционное обучение. Выбор за вами.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]