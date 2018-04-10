ПРАЗДНИК СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

В Сочи состоялось торжественное собрание, приуроченное к празднованию 55-летия со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России. На мероприятии, которое прошло в Зале органной и камерной музыки, присутствовали ветераны системы МВД, глава Сочи Анатолий Пахомов и представители Общественного совета. За добросовестное и безупречное отношение к выполнению служебных обязанностей и высокий профессионализм лучшим сотрудникам службы были вручены благодарственные письма и ценные подарки.

С момента образования следственных подразделений в них работали наиболее грамотные и опытные сотрудники. По такому же принципу формируются эти подразделения и сейчас. Умение оперировать фактами, анализировать сложные задачи – вот главные требования, предъявляемые к сотрудникам следственных подразделений.

Изначально в компетенцию следователей входило расследование общеуголовных преступлений. В дальнейшем изменения, внесенные в уголовно-процессуальное законодательство, значительно расширили подследственность следственного аппарата органов внутренних дел. В 1965 году к их ведению были отнесены наиболее сложные дела о хозяйственных преступлениях, в 1978 году – преступления, совершенные несовершеннолетними, с января 1997 года – все преступления, совершенные в экономической сфере.

На сегодняшний день следственный аппарат МВД России является крупнейшим в системе правоохранительных органов, им расследуются 80 процентов всех зарегистрированных преступлений. Сотрудниками следственного управления УВД Сочи ежегодно расследуется свыше 5 тысяч уголовных дел. В 2017 году направлено в суд 1098 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, в том числе 63 преступления, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ.

Соб. инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]