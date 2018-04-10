СКОЛЬКО В СОЧИ САДОВОДОВ?

Еще полгода назад даже приблизительного ответа на этот вопрос не знал никто. Да и задачи – посчитать дачные наделы горожан – перед властью не стояло. Выделило предприятие или совхоз лет 30 назад сотруднику клочок земли под сад-огород и благополучно забыло. А каким образом эта земля дальше используется – дело, как говорится, хозяйское: хоть травой пусть зарастает. Шли годы, садовые товарищества росли, крепчали, зачастую превращаясь в полноценные жилые микрорайоны с собственной инфраструктурой. А методы управления оставались прежними, порой порождая между товарищами разногласия и недомолвки. Казалось бы, чего проще? Решайте вопросы в правовом русле, вот тут-то и возникают нюансы: понять – кто прав, кто виноват– в некоторых ситуациях было практически невозможно. Государственные органы тоже помочь не могли, ибо документы, на которые могло опираться то же управление Росреестра, оказывались утерянными. Иными словами, назрела необходимость инвентаризации, считай, паспортизации садовых участков. Сегодня в Сочи на достижение максимального результата трудятся сразу две ветви власти: муниципальная и федеральная. До полноценной картины, конечно, далеко, но первые наброски на холсте уже появились. О предварительных итогах этой, без сомнения, важной для всех работы беседуем с заместителем руководителя краевого управления Росреестра по городу Сочи Евгением ПИВНЕМ.

– Евгений Владимирович, не секрет, что до недавнего времени темой садовых товариществ никто не занимался. Сколько их в городе всего и в каждом районе конкретно? Какова численность отдельно взятого СТ? Где и на каких правовых условиях они располагаются? Да и насколько они нужны современному обществу – тоже вопрос спорный: времена продовольственного дефицита позади, на дачу все чаще приезжают для отдыха, а количество индивидуальных жилых строений на угодьях садовых товариществ наталкивает на мысль об актуальности садоводства среди сочинцев. Почему власти вдруг обратили внимание на дачи?

– Вы правильно сказали, сегодня мы действительно не владеем ситуацией в полном объеме. Организация садовых товариществ, а было это в 1980-1990-е годы, преимущественно строилась на энтузиазме активных граждан, которые позже эти товарищества и возглавили. Людям это было в диковинку, для многих лишняя возможность вырастить лучок, картофель, морковку. Почти 30 лет садовые товарищества были предоставлены сами себе, вершителем судеб в них являлось правление, а фактически – сам председатель. Власть как контролирующий орган дачами не занималась. Правильно это или нет – судить тяжело. С одной стороны, законодательство предполагает самоорганизацию, с другой – не всегда граждане могут самоорганизоваться. Сегодня сложилась такая ситуация, что госорганы не знают ни точного количества садовых товариществ, ни сколько человек являются садоводами. Мы не можем сказать ни о наличии прав, ни о количестве земель, которые занимают эти садовые товарищества. И эта печальная ситуация, прозванная нами "болотом", послужила толчком к созданию рабочей группы по инвентаризации земель садовых товариществ, которую возглавил вице-мэр Сочи Сергей Юрин и я в качестве сопредседателя. В рабочую группу вошли представители Росреестра, мэрии курорта и районных администраций. Можно сказать, что сегодня власть возвращается к надзору за садовыми товариществами, а через них и к оказанию помощи конкретным садоводам.

– И что, садоводам помощь действительно нужна?

– Более чем. Долгое время вообще не удавалось найти тот кончик нити, с которого можно было начать разматывать клубок проблем: от отсутствия правоустанавливающих документов и до ситуации с комплексным межеванием земель. Первая задача, которая стоит перед рабочей группой сегодня, – полная инвентаризация всей имеющейся документации: госактов, генпланов застройки, чертежей отвода, а также внятная ревизия списков садоводов. Если исходить из площади и количества граждан, охваченных садоводством, то это далеко не 5 и даже не 10% жителей города, это существенная часть населения Сочи, дачи есть практически у каждой четвертой семьи. Непосредственной работой с садовыми товариществами сегодня занимаются районные администрации, они напрямую заинтересованы в наведении порядка в данной сфере: поднимают документы, разыскивают действующих председателей, взаимодействуют с налоговой инспекцией, знакомятся с состоянием дел на местности. Как показывает практика, часть садовых товариществ значительно вышла за изначальные границы отвода земель. Работа комиссии осложняется тем, что многие документы в районных администрациях были утеряны, практически вся документация восстанавливается заново.

– И какой район сегодня самый успешный?

– С какой стороны посмотреть. Наилучшая ситуация изначально была в Адлерском районе: и списки садоводов сохранились, и садовые товарищества компактные, и многоэтажная застройка на их территориях не велась. Менее всего погружен в данную проблему Центральный район, здесь просто мало земель: садовые товарищества расположены на Макаренко, Вишневой. Одним из проблемных районов до недавнего времени был Хостинский. Здесь уже обследовано свыше 150 садовых товариществ, ситуацию в некоторых можно назвать критической. Усугубляется она тем, что в свое время администрация района утеряла все градостроительные документы, и теперь их приходится восстанавливать. Но глава района Игорь Яшнов поручил работу с садовыми товариществами своим заместителям, и сегодня этот район в передовиках по объему работ, которые уже выполнены.

Если говорить о Лазаревском районе, то здесь начали с самого проблемного садового товарищества "Чаевод". Это специфичное товарищество с “головой” в Дагомысе, состоящее из 60 территориально обособленных массивов. В "Чаеводе" почти 4500 (!) участков. Естественно, что контролировать жизнедеятельность такого разросшегося организма затруднительно. Для возобновления его нормальной работы мы должны провести полную инвентаризацию земель и определиться с образованием обособленных садовых товариществ конкретного массива. Тем более что исторически они давно сложились и даже имеют свои устоявшиеся в народе названия.

– Евгений Владимирович, почему вопрос инвентаризации земель садоводческих товариществ возник именно сейчас? Это был приказ сверху?

– Отчасти. На самом деле пришло время собирать камни. В Сочи нет крупных промышленных производств, сегодня самое дорогое, что у нас есть, – это земля и наши природные условия. Не секрет, что у граждан из других регионов есть большое желание приобретать нашу землю, вкладывать деньги в ее развитие. Садовый участок – это участок, который ранее был выделен гражданину под ведение садово-огородной деятельности, и фактически не являющийся муниципальным. В ряде обследованных товариществ многие участки стоят заброшенными. Не находясь в обороте, такая земля не только не приносит выгоду городу, но и наоборот наносит ущерб, в части уплаты налогов. Выводя участки из тени, мы улучшаем деловую активность в городе и помогаем конкретным садоводам решать проблемы, которые, возможно, накапливались не один год. Бывает так, что первый владелец участка давно умер, а наследники не могут вступить в наследство по каким-либо причинам. Ну, допустим, были утеряны или неправильно оформлены документы или этих наследников несколько, и они не могут между собой договориться. В итоге земля не возделывается. За 30 лет многое в законодательстве изменилось, а садовые товарищества как застыли в начале 90-х годов прошлого века, так и остаются там.

– Обычно любая инициатива власти народом воспринимается с опасением?

– Мы не собираемся устраивать передел собственности внутри садовых товариществ или кого-то наказывать. На сей момент из числа взятых в работу СТ в половине случаев приходится констатировать, что ранее утвержденные схемы (генпланы) не совпадают с фактической ситуацией. Тогда – 30-40 лет назад – схемы рисовались картографическим способом, а при выносе участка на местность выяснялось, что натыкались либо на ручей с оврагом, либо на дорогу, либо наползали на чью-то собственность. Конфигурацию участка меняли – как Бог на душу положит. Я поменял, сосед вынужденно поменял, еще соседи подвинулись– графика улетела безвозвратно. Методом проведения комплексных кадастровых работ ситуация исправлению подлежит. Причем повторюсь, существующие границы участка комиссия воспринимает как факт сложившийся, наша задача – не усложнить жизнь садоводам, а максимально им помочь. В наших силах оказать помощь в оформлении земельных прав на участок, проведении комплексного межевания, причем если это делать сразу всему товариществу, то обойдется это в разы дешевле. Только после этого можно понять, как будет развиваться садовое товарищество дальше. Преимущество комплексного межевания границ садового товарищества в том, что одновременно с межеванием границ всех участков внутри товарищества межуются сервитуты, места общего пользования, автодороги и разворотные (остановочные) площадки, элементы инфраструктуры. Это огромный объем работ, но после того, как мы к нему приступим, можно будет говорить о приближении к финишной прямой.

– Евгений Владимирович, определена ли организация, которая будет осваивать это непаханое поле кадастровых работ?

– Рынок кадастровых инженеров в Сочи обширен, гражданин может обратиться к кому угодно. Нам удобнее работать с краевым БТИ, которое является государственным учреждением. Специалисты БТИ обсчитали смету комплексного межевания одного СТ по минимальным затратам. Ряд технологических приемов, предложенный БТИ, позволил кратно снизить стоимость работ по сравнению с принятой на свободном рынке. Тут нет фокусов, но нет и желания заработать сверхприбыль на чужой беде. Мы хотим добиться такого варианта, когда комплексное межевание СТ обойдется садоводам по цене межевания их участков. Если межевание одного участка стоит 10 тысяч рублей, то СТ из 20 участков – 200 тысяч. Но ведь и выигрыш безусловен! Комплексное межевание позволяет разом решить все неразрешимые на сей момент проблемы СТ: дороги, проезды, площадки для сбора мусора, сервитуты, инфраструктуру.

– А людям это нужно? Может, им проще выйти из товарищества и отправиться в свободное плавание?

– А как вы планируете пользоваться коммуникациями? Заключать прямой договор с энергоснабжающей организацией? А по каким столбам пойдет этот провод, где будет точка разграничения? А откуда вы будете брать воду? Выход из товарищества – крайняя мера, но порой садоводы вынуждены пойти на такой шаг. Когда, например, товарищество существует только на бумаге, а председателя в лицо никто не знает .

– А что делать со случаями строительства на участках под ИЖС многоквартирных домов? Для Сочи эта проблема тоже носит острый социальный характер.

– Далеко ходить не нужно: Хостинский район, садовое товарищество "Сутугинское", которое уже можно назвать микрорайоном. Проблема строительства многоквартирных домов на садовых участках действительно есть, и она будет. Причем у собственников этих участков, как правило, нет проблем ни с документами, ни с подключением к коммуникациям. Но данными объектами должны заниматься соответствующие службы. Если мы начнем зацикливаться на этой теме, пострадают интересы рядовых садоводов.

– Евгений Владимирович, недавно был принят закон о продлении дачной амнистии. Как это скажется на садоводах?

– Действительно, дачную амнистию продлили еще на два года. В садоводстве все либерально. Гражданин может строить себе дачный домик, регистрировать его без каких-либо разрешений, но это будет жилое строение без права прописки, то есть обычный дачный домик. Не секрет, что многие сочинцы сегодня хотят, чтобы было не садовое товарищество, а квартал жилой застройки, во многих случаях через садовые товарищества проходят дороги к другим товариществам, некоторые товарищества примыкают к уже существующим поселкам, пользуются их инфраструктурой. Есть товарищества, где на большей части участков статус землепользования изменен на ИЖС, а границы между населенными пунктами и садовым товариществом давно стерлись. Это жизнь, от этого мы никуда не уйдем. Но в наших силах эту жизнь упорядочить. Беседовала Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]