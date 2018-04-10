ОН ВЫБРАЛ ФУТБОЛ

На стадионе Сочинской детско-юношеской спортивной школы №1, что возле Ривьерского моста, проходил очередной футбольный матч чемпионата города среди ветеранов. На трибуне в окружении мальчишек сидел один из самых титулованных сочинских футболистов Лаврентий ПРУИДЗЕ, которому в нынешнем году исполнится 80 лет.Несмотря на почтенный возраст, он еще сравнительно недавно выбегал на футбольное поле в ветеранских турнирах и, как когда-то, крепко держал оборону. А теперь, после операции на сплошь испещренном шрамами колене, внимательно наблюдал за игрой пятидесяти-шестидесятилетних соратников…

Здесь, на крупнейшем, а ныне и олимпийском, и принимающем чемпионат мира по футболу, курорте России футбольная династия Пруидзе хорошо известна многим поклонникам кожаного мяча. Известна уже более полувека. Еще в шестидесятые годы прошлого столетия братья Лаврентий и Шалико Пруидзе достойно защищали спортивную честь своих команд на городском, краевом, всероссийском уровнях. Многократно в составе "Таксомотора" и "Строителя" выигрывали чемпионат Сочи, всевозможные турниры. Отари, сын Лаврентия, столь же достойно выступал за команды мастеров, а ныне в качестве тренера растит талантливую юную поросль, выводит в чемпионы города взрослую команду "Адлер".

…Вам не доводилось в начале шестидесятых годов двадцатого века наблюдать в Сочи за футбольными матчами с Ривьерского моста? Мне посчастливилось, и не раз, хотя вскоре доступ туда во время соревнований был закрыт. Почему с моста? Потому что не только трибуны, но и подступы к стадиону "Медик", позже "Спартак", находившемуся возле моста, были забиты зрителями. Необычайный футбольный бум царил в городе-курорте.

А началось это великое поклонение самой популярной игре за десяток с лишним лет до того, как на тренировочные матчи в Сочи стали приезжать гранды отечественного футбола вроде московского "Динамо", покорившего спортивный мир триумфальной поездкой в Англию и Уэльс. Сотни мальчишек дневали и ночевали возле футбольных полей на территории бывшего аэродрома (вокзал находился рядом с нынешним зданием Скорой помощи) и завороженно наблюдали за тем, как филигранно обращаются с мячом их кумиры – Никита Симонян, Сергей Сальников, Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов… Многих из этих мальчишек, как говорится, подобрал и поставил на ноги, воспитал у них коллективизм и взаимовыручку замечательный сочинский тренер Пётр Саввич Гаврилиади, которого и поныне хорошо знают в Краснодарском крае и далеко за его пределами.

Заприметил прозорливый наставник и кудрявого крепыша Лаврентия Пруидзе – сметливого, юркого, дисциплинированного, не по годам ответственного паренька. И определил в юношескую команду на место центрального защитника. Место едва ли не самое важное. А во взрослой команде тогда уже явно просматривался недюжинный талант Славы Метревели. То счастливое время совместных тренировок с будущей звездой мирового спорта Лаврентий Варламович вспоминает как самое незабываемое в своей жизни, которая отныне безраздельно стала принадлежать футболу. И принадлежит ему до сих пор.

Возмужав и набравшись опыта, Лаврентий стал защищать цвета местного "Таксомотора". Какие жаркие поединки проходили между фаворитами городского чемпионата – "Таксомотором" и "Строителем"! 1962-й год: кубок Сочи выигрывает "Строитель". 1964-й: почетный трофей вручается капитану "Таксомотора" Лаврентию Пруидзе. Да, уже тогда его, отнюдь не самого возрастного в команде, тренер назначил капитаном – за умение сплотить коллектив, за огромное желание личным примером вдохновить партнеров на победу, за колоссальную силу духа. Он не только надежно, несмотря на весьма болезненные травмы, защищал подступы к своим оборонительным рубежам, но и регулярно подключался к атакам. И с завидным постоянством забивал мячи. В том числе решающие.

Глаза Лаврентия Варламовича увлажняются, когда он вспоминает тех, с кем и против кого ему довелось играть в те годы. Форвард "Строителя" Вячеслав Волщуков: "Сильнейший тогда в Сочи нападающий, гроза вратарей и лучший бомбардир. В одном из сезонов установил рекорд города, забив 122 мяча". Партнер Пруидзе по "Таксомотору" Павел Петров: "Самый быстрый, несмотря на внушительную комплекцию, игрок и одновременно один из самых техничных". Кумирами сочинских болельщиков были в то время и форвард таранного типа Георгий Арджеванидзе, и непробиваемый вратарь Николай Мельник, и отменные организаторы результативных атак Владимир Алейников и Владимир Ножкин…

Сумевшего скоро стать лидером Лаврентия, а он с успехом выступал и за "Строитель", включили в состав местного "Спартака", который тренировал Константин Попандопуло и который участвовал в первенстве Краснодарского края среди спартаковских команд. Амплуа центрального защитника, как прежде, было по душе Лаврентию (а также соответствовало его характеру), и он ему не изменил.

В рядах спартаковской дружины, по боевитости напоминавшей дружину братьев Старостиных, Пруидзе добился немалого. Неоднократно становился чемпионом края, призером всесоюзных и всероссийских соревнований спартаковских команд. Поистине уникальный случай (или закономерность?): два года подряд, в 1963-м и в 1964-м, "Таксомотор" победил в первенстве края и Юга России среди команд общества "Спартак". Играл Лаврентий самоотверженно и по-прежнему остро. Понятно, что его часто привлекали к играм с участием лучших команд страны, приезжавших в Сочи на учебно-тренировочные сборы.

– Этот необычный футбольный матч состоялся в январе 1965-го года, – вспоминает Лаврентий Варламович. – На поединок с "Таксомотором" вышли игроки сборной СССР. Погода стояла превосходная, так что зрители облепили даже крыши соседних домов. Среди футболистов сборной болельщики увидели Игоря Численко, Владимира Кесарева, Эдуарда Мудрика. Но больше всего аплодисментов досталось, конечно, Славе Метревели. Цвета "Таксомотора" защищали Николай Мельник, Виктор Греховодов, Георгий Арджеванидзе, Анатолий Белошкурский, Владимир Ножкин, Александр Щербаков, Василий Махунов, Виктор Черников, Вячеслав Волщуков, Владимир Алейников и я.

Лучшие советские футболисты попытались сразу завладеть инициативой, но им пришлось нелегко. Николай Мельник буквально творил чудеса в воротах, вытаскивая "мертвые" мячи. Отменную технику демонстрировали Виктор Черников, Георгий Арджеванидзе. Без устали таранил оборону грозного соперника Владимир Алейников. Голы, разумеется, были, но на каждый забитый игроками сборной мяч таксисты отвечали, так сказать, адекватно.

Неудержим был Слава Метревели, как ни старались его прикрыть защитники сочинцев. Трижды поразил он ворота "Таксомотора". Тот в свою очередь после ударов Волщукова, Махунова и Алейникова сравнял результат. И только в конце захватывающей встречи Численко вывел свою команду вперед – 4:3. С таким счетом и закончился поистине исторический для сочинского спорта поединок.

Завершил активную футбольную карьеру Лаврентий весьма эффектно. В 1975-м году, в 37-летнем возрасте, вновь выступая за "Таксомотор", выиграл и чемпионат города, и кубок. В решающем кубковом матче с лазаревским "Авангардом" уже в добавленное время, собрав оставшиеся силы, решительно устремился вперед и неотразимым ударом метров с двадцати принес победу своей команде – 1:0.

Прошли годы. Как-то Лаврентия Варламовича попросили стать тренером команды сочинского санатория "Ставрополье", и он, немного подумав, согласился. Потом занимался с ветеранами "Таксомотора", а затем начал тренировать "Источник" из села Пластунка. В первый же год выступления в чемпионате города эта команда заняла четвертое место, а в следующем сезоне сделала дубль, выиграв и первенство, и кубок. Еще через два года – такой же успех!

Дважды вместе с "Источником" становился тренер Лаврентий Пруидзе чемпионом Сочи. Еще восемь раз добивался этого звания как игрок. Удачный "выстрел" – в десятку!

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]