ЯРКО, СТИЛЬНО, ТВОРЧЕСКИ

Sochi Open Fest 2018 "Через край" состоялся в парке "Ривьера" В минувшее воскресенье на территории высотно-веревочного парка в "Ривьере" состоялся грандиозный фестиваль городских сообществ Сочи "Через край". По словам организаторов, его уникальная особенность заключалась в том, что это новый формат познавательного отдыха для всей семьи. Центральная идея мероприятия – привлечь детей, подростков, а также взрослых к интеллектуальному, физическому и творческому развитию.

Сотни сочинцев провели этот воскресный день творчески, каждому на площадке фестиваля нашлось занятие по душе. Международная переписка, душевное общение, настоящие живые письма и коллекционные открытки к чемпионату мира по футболу FIFA-2018 ждали гостей фестиваля на объединенной площадке клуба посткроссеров Сочи и сочинского салона "Коллекционер".

– Мы показали свои коллекции, рассказали о том, что такое посткроссинг, а также помогли отправить свои первые открытки десяткам гостей нашей локации, – рассказала активист городского клуба посткроссеров Анна Максимова.

Ставить химические опыты, познавать азы академического рисунка или за два часа создать картину методами интуитивного рисования; сыграть в интеллектуальные игры или пройти настоящий квест; творчески реализоваться в области медиапространства или стать слушателем уникальных учебных курсов, чтобы под руководством опытных педагогов расширить свои знания и кругозор в области программирования, иностранных языков, спидкубинга, пройти сквозь лабиринты собственной психики на площадке психологического моделирования или задуматься о профориентации. Sochi Open Fest объединил творческие мастер-классы, выставки, конкурсы, выступления артистов, спортивные соревнования, а также возможность открыть для себя что-то новое. Ценные призы и подарки от партнеров фестиваля были разыграны в лотерее.

Организационную поддержку фестивалю оказала творческая команда "АлсоМир". Ребята взяли на себя и визуальное оформление фестивальных площадок.

– Мы решали вопросы, связанные с реализацией концепции оформления части площадок, готовили промоматериалы – от дизайна до печати, координировали деятельность различных городских сообществ. При нашем содействии участие в фестивале приняли мастерская интуитивного рисования и клуб посткроссеров Сочи, с которыми мы уже проводили совместные мероприятия и городские акции – "Душевное послание" и "Творческие встречи с художниками". Впервые в городском масштабе представили свою деятельность центр психологического моделирования и курсы академического рисунка. В последний момент к нам присоединился профориентационный центр "Море профессий", – рассказала арт-куратор творческой команды "АлсоМир" Алена Соколова. – Мы рады, что появилась возможность помочь интересным проектам рассказать о своей деятельности и привлечь заинтересованную аудиторию. Жаль только, что не со всеми участниками фестиваля удалось познакомиться лично.

Первый фестиваль Sochi Open Fest "Через край" прошел успешно. Ожидается, что он станет ежегодным крупнейшим познавательно-развлекательным событием сочинской весны.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]