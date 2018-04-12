Командная работа на благо страны

Ход реализации послания Президента РФ Федеральному собранию обсудили в Сочинском местном отделении "Единой России" 1 марта Президент РФ Владимир Владимирович Путин обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию. Оно имеет стратегический характер. Реализация задач, которые обозначил глава государства, определит в целом развитие нашей страны на десятилетия вперед. Накануне основные тезисы послания обсудили сочинские "единороссы".

Напомним, президент говорил о том, что доступная медицина, рост продолжительности жизни, увеличение пенсий, развитие территорий, культурно-образовательные кластеры, детские дошкольные учреждения, программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, вопросы обеспечения жильем, в том числе за счет снижения ставок по ипотечным кредитам и увеличения объемов строительства, инфраструктурные проекты – это условия для обеспечения нового качества жизни наших граждан. Без решения этих важнейших задач прорыв в новую эпоху невозможен.

Цели, сформулированные в послании, связаны с задачей сохранения единства страны и общества. Этого можно достичь только благодаря активной работе органов власти всех уровней. Сочинские члены партии "Единая Россия" принимают в этом самое деятельное участие.

– Мы воспринимаем задачи, которые сформулировал наш лидер и основатель партии "Единая Россия" Владимир Владимирович Путин, как обязательства и поручения. Президент поставил перед нами очень амбициозные задачи, но он же указал точки роста, где можно взять необходимые ресурсы. И он нас зарядил на командную работу, – подчеркнул в своем докладе мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Самое пристальное внимание уделено вопросу инновационного развития страны. На достижение целей технологического прорыва будет направлена "Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года". Ключевым механизмом её выполнения станут 7 флагманских проектов. Пять из них – это кластеры "умной" экономики, еще два – проекты социально-экономической трансформации.

Также будет продолжена реализация трехсот сорока крупных инвестпроектов по созданию новых предприятий. По мере их ввода в эксплуатацию появится свыше 40 тысяч новых современных и высокооплачиваемых рабочих мест. В нашем регионе запланировано и строится 11 промышленных технопарков: в Краснодаре, Армавире, Крымске, Новороссийске, Тихорецке, Ейске, Кропоткине, Абинске, Темрюке, Курганинске и Сочи. Этот вопрос должен находиться в поле зрения партийного проекта "Локомотивы роста".

Достижение высоких стандартов качества жизни населения, решение задач в социальной сфере возможно только в растущей, сильной экономике. Это ключевая мысль послания президента, об этом неоднократно говорил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Один из главных показателей эффективности работы муниципалитета – это обеспечение бюджетного процесса. Доходы бюджета города в 2017 году исполнены на 110 процентов от плана, что позволило нам выполнить все социальные обязательства. Вместе с тем, надо отметить, что с каждого рубля налогов, собранных на нашей территории, в бюджете Сочи остается не более 20 копеек. Это заставляет нас более эффективно использовать бюджетные средства, применять комплексный подход при решении городских задач, – пояснил градоначальник.

В этой связи задача депутатов ГСС от партии "Единая Россия" совместно с администрацией города Сочи – обеспечить законодательное и организационное сопровождение реализации планов социально-экономического развития города. Безусловно, главный фактор, влияющий на благополучие Сочи, – это работа санаторно-курортной сферы. Именно от нее зависит состояние дел во всех сопутствующих отраслях. Сегодня темпы роста доходов в данном сегменте составляют более 100 процентов.

Улучшить состояние городских дорог удалось в рамках краевых и муниципальных программ, с участием партийных проектов "Городская среда", "Безопасные дороги" и "Школа грамотного потребителя" проведена важная работа. При поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева городу удалось привлечь из краевого бюджета финансирование на ремонт девяноста шести объектов улично-дорожной сети общей протяженностью почти 90 километров.

Всё, что будет делаться в инновационном и экономическом развитии города, в конечном счёте будет работать на существенное повышение качества жизни сочинцев. В рамках партийных проектов "Крепкая семья", "Старшее поколение", "Единая страна – доступная среда" будут и дальше совершенствоваться формы и увеличиваться объемы поддержки малоимущих людей. Мэр Сочи Анатолий Пахомов попросил координаторов, председателей и членов общественных советов партпроектов взять эти вопросы на особый контроль.

Как и в прошлые годы, значительная часть послания президента была посвящена проблемам социальной сферы и демографии, заботе государства о семье и детях. В городе по этим направлениям удалось добиться ощутимых позитивных перемен. Чем выше уровень благосостояния граждан, тем меньше нагрузка на социальную сферу. Значит, необходимо создавать все условия для успеха частной инициативы, развития малого и среднего бизнеса. Это имеет принципиальное значение для экономической и политической стабильности в Сочи.

Здоровье людей – один из национальных приоритетов. Партийные проекты "Здоровое будущее", "Детский спорт" и "Старшее поколение" призваны формировать здоровый образ жизни, привлекать молодёжь и людей старшего возраста к занятиям физкультурой и спортом. Для этого в нашем городе созданы все условия.

– Еще один блок вопросов, на которые президент обратил внимание в послании, касается обеспечения национальной безопасности и суверенитета нашей страны. Владимир Путин особо подчеркнул – все, что сегодня происходит в мире и вокруг России, должно сплотить наше многонациональное общество. Эти слова напрямую обращены к народу, а значит и к нам. Мы должны сохранить в городе Сочи и на Кубани устоявшуюся стабильность, межнациональную гармонию и духовное единство, – заявил глава города Анатолий Пахомов.

Очевидно, что выполнение задач, которые обозначил Президент РФ Владимир Путин в послании, невозможно без качественного обновления, модернизации всех партийных структур и направлений деятельности, выработки новых современных способов работы. По всей стране, начиная с 10 апреля, запланированы региональные и межмуниципальные дискуссии “Единая Россия”. Направление-2026". В городе Сочи подобная дискуссия состоится 13 апреля. Ее участники детально обсудят точки роста, которые есть у Краснодарского края, поговорят о том, как партийные институты могут содействовать реализации послания. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]