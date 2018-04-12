Абонентам волноваться незачем

Продолжается судебный спор двух хозяйствующих субъектов – муниципального "Водоканала" и коммерческого "Сочиводоканала" На этой неделе постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа дело о расторжении договора аренды муниципального имущества и городского водно-канализационного хозяйства между ООО "Сочиводоканал" и администрацией города было направлено на новое рассмотрение в суд нижестоящей инстанции – Арбитражный суд Краснодарского края.

Возможно, это событие прошло бы в городе незамеченным, но сотрудники ООО "Сочиводоканал" тут же потребовали с сочинцев погасить якобы имеющуюся у них перед предприятием задолженность с 1 сентября 2017 года по настоящее время, причем суммы астрономические и в некоторых случаях превышают десять тысяч рублей. Требования высылаются в виде привычных платежек на бумаге, а также через популярные мессенджеры. Встревоженные горожане оборвали телефоны в МУП "Водоканал", который принял на баланс сети и муниципальное имущество и оказывает услуги водоснабжения и канализации, являясь гарантированным поставщиком на территории всего Большого Сочи с 1 сентября 2017 года.

В минувший вторник в администрации города состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель главы города Сергей Юрин, заместитель директора департамента городского хозяйства Милена Попова и директор МУП "Водоканал" Сергей Винарский. Они подчеркнули, что новый поворот в судебном споре двух хозяйствующих субъектов никоим образом не затрагивает интересы абонентов, равно как и не ведет за собой восстановления отношений арендатора и арендодателя между ООО "Сочиводоканал" и администрацией Сочи.

– На повторное рассмотрение дело направлено не в связи с какими-то нарушениями, а по процессуальным основаниям – из-за несоблюдения процедуры рассмотрения дел судами. И это никак не влияет на взаимоотношения абонентов с МУП "Водоканал". Все платежи должны поступать той организации, которая оказывает услуги в настоящий момент, является гарантированным поставщиком. И никаких сомнений у абонентов, с кем выстраивать правоотношения, быть не должно, – пояснил юридические тонкости заместитель главы города Сергей Юрин.

Напомним, главным основанием для досрочного расторжения договора с ООО "Сочиодоканал" стали претензии к качеству работы коммерческого предприятия. Огромные потери из-за аварий на сетях, неисполнение инвестиционного договора, несанкционированные сбросы неочищенных стоков, перебои с водоснабжением – вот лишь маленький перечень признаков неэффективной работы ООО "Сочиводоканал".

За семь месяцев работы МУП "Водоканал" на 15% сокращены потери воды, заменено два километра сетей, а к концу 2018 года планируется заменить десять километров. База абонентов увеличена на 15 тысяч. Об этом рассказал директор муниципального предприятия Сергей Винарский. Важным достижением является восстановление первой очереди Бзугинских очистных сооружений, которые вышли на полную мощность. Ранее в течение почти трех лет одна из линий очистки простаивала, что уменьшало мощность на треть – до 45 тысяч кубометров в сутки, при этом ежесуточно на очистные поступает 50 кубометров стоков.

– Что я могу сказать жителям? Спокойно потребляйте те ресурсы, которые вам нужны, оплачивайте их тем, кто предоставляет вам эту услугу. Что бы хотелось сказать "Сочиводоканалу"? Если вы с этим не согласны, у вас есть законное право обратиться с исковыми требованиями к предприятию, то есть к нам. И мы готовы на них ответить. Давайте оставим потребителя в покое. Наш спор – это спор двух хозяйствующих субъектов, – заявил директор МУП "Водоканал" Сергей Винарский.

Реагировать на смс, сообщения в мессенджерах и квитанции ООО "Сочиводоканал" не надо, потому что единственным законным владельцем сетей и поставщиком услуг водоснабжения и канализования в городе на данный момент является МУП "Водоканал". Об этом сообщил вице-мэр Сергей Юрин.

– Договор аренды сетей водно-хозяйственного комплекса в обязательном порядке подлежит госрегистрации. Чтобы проверить, кто в настоящий момент является арендатором муниципального имущества, достаточно обратиться в федеральную регистрационную службу – Росреестр и запросить свежую выписку, – подчеркнула заместитель департамента государственного хозяйства Милена Попова.

Наблюдать за ситуацией нужно спокойно. По фактам свободного обращения с персональными данными граждан и оказания психологического давления на горожан готовятся обращения в правоохранительные органы.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]