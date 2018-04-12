Королевская делегация посетила Сочи

Представители Бельгии приехали в город-курорт, чтобы оценить готовность к чемпионату мира по футболу. Делегацию возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в России Жан Артур Режибо. Гости осмотрели стадион "Фишт", познакомились с инфраструктурой города, а после в мэрии встретились с главой Сочи Анатолием Пахомовым. В беседе обсуждались вопросы, как будут организованы в городе встреча и пребывание официальной делегации Бельгии, сборной по футболу и болельщиков из Королевства. Посла интересовали вопросы безопасности, нюансы работы в Сочи бельгийской прессы, регистрации иностранцев по месту пребывания. Анатолий Пахомов заверил – у Сочи накоплен огромный опыт по организации крупных мероприятий, поэтому волноваться бельгийцам не стоит.

В свою очередь Посол поблагодарил Сочи за тёплый прием и выразил уверенность, что чемпионат здесь пройдёт на высшем уровне.

– Хочу отметить очень серьёзный подход со стороны Сочи в плане организации чемпионата мира. Для Бельгии Россия – не очень известная страна. Но здесь будет во время соревнований много наших журналистов, бельгийцы будут смотреть матчи и по телевизору – и все узнают, насколько Сочи красивый город. Я лично здесь в первый раз, но уже точно знаю, что обязательно сюда вернусь, – сказал Жан Артур Режибо.

Бельгийская делегация посещает все российские города, в которых сборная Королевства проведёт свои матчи в рамках Мундиаля. Сочи примет шесть матчей чемпионата мира по футболу.

На стадионе "Фишт" 18 июня сыграет и сборная Бельгии. Она сразится со сборной Панамы.

Соб. инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]