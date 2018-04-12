ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ

Влада Колыхалова – повар с 25-летним стажем. Как любой человек, увлеченный своей профессией, она готова в подробностях рассказывать о работе. И это понятно –ответственность на ее плечах лежит немалая, шутка ли, ежедневно готовить завтраки и обеды для тысячи детей! Отсюда и внимание ко всем деталям.

Свой поварской путь Влада Николаевна начала в санатории имени Дзержинского, а спустя 8 лет перешла в общепит системы образования – столовую школы №10. В те годы в школьных столовых работали так называемые арендаторы – индивидуальные предприниматели, которые обслуживали пищеблоки и организовывали питание детей. 7 лет назад в Сочи от данной практики было решено отказаться, и вместо арендаторов всей большой системой школьного питания стала управлять специализированная организация АНО "Стандарты социального питания". Опыт и знания Влады Николаевны были оценены по достоинству (за плечами профильное образование в Сочинском политехническом техникуме и московском вузе по специальности "Инженерт-технолог"), и ей была предложена должность заведующей производством столовой школы №10.

– С приходом "Стандартов…" была проведена модернизация школьных пищеблоков, – поясняет завпроизводством. – Например, в школьных столовых сегодня есть современное оборудование: параконвектоматы, тепловые шкафы, овощерезки, мясорубки… Все это позволяет предлагать детям качественное питание с минимальным содержанием жиров, плюс ручной труд поваров минимизирован. Все, что раньше готовилось в кастрюлях, сегодня заменено параконвектоматом: он готовит быстро, полезно, с соблюдением санитарных норм, температурой подачи.

Ежедневно в столовой школы №10 питается около тысячи человек. Для малышей из младшей школы разработано 10-дневное меню, и в столовую они приходят уже к накрытым столам. Дети среднего и старшего звена питаются по безналичному расчету: у каждого ученика есть именная карточка, расчетный счет которой пополняют родители. При этом взрослые имеют возможность через Интернет отслеживать, что, когда и на какую сумму купил ребенок. Средний чек за салат, гарнир, мясное или рыбное блюдо и напиток – от 60 до 80 рублей.

– Организация питания детей – это очень ответственный процесс, – продолжает Влада Николаевна. – Работа под постоянным контролем производственного и ревизионного отдела нашей организации, а также Роспотребнадзора, который каждые три месяца снимает пробы готовой продукции, смывы с оборудования, досок, ножей, посуды. Одним словом, санитарному состоянию уделяется большое внимание.

В конце прошлого года Влада Колыхалова стала участницей всероссийского конкурса. За право быть названным лучшим школьным поваром боролась 60 человек из 37 регионов. Из Москвы сочинка привезла почетное третье место. Впрочем, учитывая сложность конкурсных испытаний, домой она вернулась настоящим победителем.

– Поваром начинала работать в сложные 90-е годы, – продолжает Влада Николаевна. – И тогда предположить не могла, что эта профессия может быть настолько насыщена событиями. Мы постоянно обучаемся, участвуем в конкурсах, нас приглашают кормить участников крупных всероссийских и международных проектов, которые проходят в Сочи, мы выезжаем в другие города и обмениваемся опытом с коллегами. Сегодня при АНО "Стандарты социального питания" профессиональная жизнь намного интереснее, нежели в те времена, когда в школьных столовых работали арендаторы.

Труд повара нелегок. Работник школьного пищеблока поневоле станет жаворонком: для того, чтобы дети вовремя позавтракали сотрудники столовой в 5:30 уже приступают к работе.

А на резонный вопрос об отдыхе Влада Николаевна с улыбкой отвечает: лучший отдых – приготовить вкусный ужин для своей семьи и собраться всем вместе за большим столом. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]