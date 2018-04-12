ЗНАМЯ – В РУКАХ МОЛОДЫХ

Сочинские юнармейцы активно включились во Всероссийскую акцию "Вахта Памяти". Почетное право нести флаг родного города на массовом митинге в Краснодаре, посвященном 75-летию освобождения нашего края от немецко-фашистских захватчиков, получили учащиеся Лазаревского отделения Сочинского торгово-технологического техникума, ставшего победителем в завершившемся недавно ежегодном месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы

– Для них – двадцати первых новобранцев "Юнармии" из числа учащихся техникума – привычное слово "патриотизм" – любовь к Отечеству, уважение к исторической памяти, духовному наследию и древним традициям многонационального государства – наполнено вполне практическим, осязаемым смыслом, – говорит заведующий отделением Геннадий Писоцкий. – Каждый из ребят ответственное решение стать частью масштабного детско-юношеского общественного движения, объединяющего уже почти 200 тысяч мальчишек и девчонок по всей стране, принимал осознанно и самостоятельно. Тут мало одного желания надеть униформу юнармейца, подчеркивает он, – это право нужно еще заслужить. Хорошей учебой, достойным поведением, активным участием в повседневной жизни учебного заведения. И не только.

– В течение трех лет наш военно-патриотический клуб "Юнармеец Кубани" уверенно лидирует в месячниках оборонно-массовой и военно-патриотической работы, – рассказывает командир студенческого отряда Лазаревского отделения Сочинского торгово-технологического техникума Валерия Заева. – Мы несем “Вахту Памяти” у мемориала "Горка Героев" в Лазаревском, принимаем участие в акциях по благоустройству памятных мест поселка, участвуем в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Собственным примером хотим увлечь и других ребят. Нас должно быть значительно больше, важен вклад каждого в общее дело.

В нынешнем году студенческий отряд отделения был удостоен кубка главы города Сочи. Лазаревские юнармейцы стали победителями в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы, прошедшего под лозунгом "Овеяна славой родная Кубань", причем в самой, пожалуй, массовой и престижной номинации – "Образовательные организации профессионального образования".

Теперь их путь лежал в Краснодар. 6 апреля в краевой столице был дан старт ежегодной Всероссийской акции "Вахта памяти". В масштабном митинге, состоявшемся в Парке 30-летия Победы, приняли участие воспитанники патриотических и поисковых клубов, представители общественных организаций и объединений, молодые добровольцы "Юнармии" и ветераны Великой Отечественной войны из всех муниципальных образований региона. В том числе, естественно, и Сочи.

– Управлением молодежной политики администрации города совместно с Центром военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи была сформирована знаменная группа из бойцов нашего юнармейского отряда, – подчеркнул Геннадий Писоцкий. – Отбор был очень тщательным и серьезным. Учитывалось буквально все: результаты учебы, активность в работе клуба, физические данные, уровень допризывной и строевой подготовки. Еще один важный аспект: все знаменосцы – потомки славных ветеранов-фронтовиков, героически воевавших с фашистами, память о них бережно хранится в каждой семье.

В итоге в Краснодар во главе с руководителем военно-патриотического клуба, преподавателем техникума Давидом Леоновым отправились лучшие и самые достойные юнармейцы отделения – Валерия Заева, Салим Ушхо, Семен Митрофанов, Рустам Сизо, Юрий Схабо и Мадин Ушхо.

– Приятно поразил высочайший уровень организации поездки, подобного, честно говоря, я не видел с советских времен, – отметил Геннадий Писоцкий. – Для ребят были созданы все условия, в том числе, с точки зрения максимального обеспечения удобства, комфорта и безопасности. Все под огромным впечатлением.

Участники акции "Вахта Памяти" дали старт сразу трем проектам – "Дорогами славы", "Дорогой Героев", а также "Дни единых действий по благоустройству памятников и мемориалов", возложили цветы и венки к мемориалу воинам-освободителям Кубани, прошли торжественным маршем по площади с флагами своих муниципальных образований, знамёнами поисковых и юнармейских отрядов, рассказал руководитель отделения. Сочинцы, шагавшие в авангарде, выглядели весьма достойно. Для них это было первое подобного рода испытание, но с волнением бойцы справились быстро и ответственную миссию выполнили на отлично.

– С гордостью и чувством высокой ответственности прошли ребята торжественным строем по площади парка 30-летия Победы, сознавая, что несут флаг родного города Сочи, отдают дань памяти всем героям Великой Отечественной войны и своим прадедам, – отметил Геннадий Писоцкий. – С удовольствием ребята отведали солдатскую кашу, приготовленную в полевой кухне, сфотографировались на фоне боевой техники времён войны. Прошло и общение со сверстниками – участниками поисковых отрядов, которые рассказали о походах по местам сражений и продемонстрировали экспонаты, найденные в ходе экспедиций. Студенты приняли решение посетить места ожесточённых боёв и продолжить благоустройство памятников и мест захоронений воинов – ни один из погибших на той страшной войне не должен быть забыт! Участники "Вахты памяти" планируют создать виртуальные и реальные экскурсионные маршруты по малоизвестным местам боевой славы Кубани.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]