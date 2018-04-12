ЗАЛОГ ДОЛГОЛЕТИЯ И БОДРОСТИ

Первый Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов открылся в Сочи 10 апреля на Центральном стадионе имени Славы Метревели ФГБУ "Юг Спорт" прошло официальное открытие первого в истории фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов, которое проходит в рамках Всероссийской недели охраны труда под эгидой Министерства спорта Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Командам на фестивале предстоит состязаться в 8 видах испытаний комплекса ГТО: подтягивание на высокой и на низкой перекладине, рывок гири, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, стрельба из электронного оружия и бег на 2 и 3 км.

В состав каждой команды вошли 8 участников (2 мужчин, 2 женщины в возрасте 30-39 лет, 2 мужчин, 2 женщины в возрасте 40-49 лет), соответствующих VII и VIII возрастным ступеням комплекса ГТО. Работники представляют трудовой коллектив по итогам отборочных состязаний или тестирования комплекса ГТО.

Соревновательная часть программы стартовала на базе ФГБУ "Юг Спорт" при участии квалифицированных судей по спорту из Краснодарского края и организационно-методической помощи регионального оператора комплекса ГТО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]