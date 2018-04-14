ЦИРК ИЗ САКВОЯЖА

Все дети любят цирк, и все дети с удовольствием смотрят кукольные представления. Увидеть всё это сразу удалось ребятам из Сочинского реабилитационного центра благодаря народному коллективу "Театр куклы и актёра "Саквояж", его руководителю Роману Соколовскому и слаженной работе участников коллектива: Владимира Петрова, выступавшего в качестве мима и Александра Махоты, придавшего спектаклю "Цирк" необходимое оркестровое звучание. И всё было как в настоящем цирке: каждый номер был по-своему ярок и неповторим, будь то силач, воздушный гимнаст, жонглёр или заклинатель змей. И публика, как и в настоящем цирке, разочарованно охала, когда у силача срывалась штанга, и восхищённо замирала в тот момент, когда укротитель клал свою голову в пасть льву. Особенным детям были интересны и те моменты, когда кукла "шла" в зал, и они могли рассмотреть её близко и даже потрогать. Весь спектакль лица детей и их родителей были необыкновенно эмоциональны, они получили огромное удовольствие не выходя из родного центра, ведь цирк привезли в саквояже прямо к нам!

Ольга КОНОНОВИЧ, педагог-организатор. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]