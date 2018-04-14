…И ПЕРВЫМИ ШАГНУЛИ В КОСМОС

Торжественная и в то же время трогательная встреча состоялась в День космонавтики в Сочи, возле бюста первопроходцу космоса Юрию Гагарину. Тут собрались ветераны, которым посчастливилось в 1961 году быть свидетелями исторического события. Сюда со своими педагогами пришли, держа в руках алые тюльпаны, ребята из школ и детских садов.

Накануне председатель совета ТОС микрорайона Гагаринский Игорь Виноградский, член совета Шота Жгенти и их помощники обновили место сбора, привели прилегающую территорию в подобающий праздничному событию порядок.

Краткие речи выступавших были пронизаны гордостью за нашу Отчизну, за великие умы и сердца ее сынов. Николай Овсянников, бывший сотрудник космодрома Байконур, поделился воспоминаниями о чрезвычайно ответственной работе своих коллег, о незабываемых встречах с первыми покорителями космоса – героическими и одновременно необычайно простыми. Виктор Малкин, выпускник Московского авиационного института, вспомнил о титанической деятельности ученых, конструкторов, технологов. Подполковник в отставке Игорь Шевченко рассказал о неимоверно трудных армейских буднях тех, кто покорял неизведанные высоты.

Координатор партии "Единая Россия" Вадим Белоус выразил благодарность ветеранам за беззаветное служение Родине, выразил уверенность в том, что их труд будет приумножаться на благо всех жителей планеты Земля.

Юные участники встречи прочитали стихи о покорителях космоса; к бюсту Юрия Гагарина были возложены цветы.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]