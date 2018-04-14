СЮРПРИЗ ПРЕПОДНЕС ПОБЕДИТЕЛЬ

И не сосчитать, скольким сочинским мальчишкам он дал путевку в долгую и счастливую спортивную жизнь. Многие эти мальчишки, теперь уже ветераны или приближающиеся к почтенному возрасту, с радостью и ребячьим вдохновением выходят на футбольное поле. И вновь, как когда-то, под аплодисменты верных болельщиков, демонстрируют и бесподобную технику, и умные тактические действия, и силу духа – все, чему их научил футбольный маэстро Пётр Саввич Гаврилиади.

Тринадцать сочинских футбольных команд вели борьбу за главный приз традиционного городского турнира памяти этого выдающегося тренера по футболу, судьи международной категории. Соревнования организовали департамент физической культуры и спорта администрации города, спортивная школа №10 и Адлерская районная федерация футбола.

Участники были разделены на четыре подгруппы. Уже групповой этап преподнес несколько приятных сюрпризов, подтверждающих, что массовость футбола на олимпийском курорте растет, на смену ветеранам приходит задиристая, перспективная молодежь, заявляющая о себе в полный голос. И развитию этой тенденции несомненно способствовал предстоящий чемпионат мира по футболу, получивший российскую прописку.

Автор главного и самого приятного сюрприза – команда "ЧНК Сочи" (Черноморская нефтяная компания). Еще недавно в городских соревнованиях она держалась весьма скромно, звезд с неба не хватала, испытывая немалые организационные трудности. Но вот, попав в подгруппу с такими опытными турнирными бойцами, как "Трактор" и "Адлер-09", не ушла, как прежде, в тень, а наоборот раскрылась в полной красе и уверенно взяла верх над оторопевшими соперниками – соответственно 3:1 и 2:0.

Дальше – больше. В полуфинале воспрянувшими духом нефтяниками был повержен опытный турнирный боец "Медик-2". И вот – финал, в котором команде "ЧНК Сочи" противостоял не кто иной, как прошлогодний чемпион города "Адлер". Адлерцы на сей раз результативностью в ключевых матчах не порадовали. В одной второй финала – 0:0 с "Кичмаем", и только после серии послематчевых пенальти победа. В финале – снова безуспешные попытки реализации голевых моментов. Правда, и соперник в этом не преуспел. В итоге снова "сухой" счет. А вот одиннадцатиметровые теперь точнее пробили нефтяники, отнюдь не оробевшие перед фаворитом. И заслуженно получили памятный приз, который вручил им комиссар соревнований, воспитанник Петра Гаврилиади Николай Мельник.

Николай КУРГАНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]