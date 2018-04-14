ТРОПОЙ ОТКРЫТИЙ

В оздоровительном комплексе "Дагомыс" завершился XII Региональный открытый конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников "Я – исследователь". 189 учащихся из 113 образовательных учреждений 34 населенных пунктов Краснодарского края продемонстрировали свои знания и умения в четырёх секциях: "Физика, математика и техника", "Живая природа", "Неживая природа" и "Гуманитарная". Спектр интересов юных исследователей велик: если малыши задаются вопросами: стоит ли чистить зубы и надо ли каждый день есть суп, то ребята постарше изучают работу паровых двигателей, создают роботов-разведчиков и занимаются поиском окаменелостей. Конкурс проходил в два этапа: сначала юные исследователи знакомили членов жюри и сверстников со своим исследованием в рамках стендовой защиты, а затем защищали работу публично, отвечая на вопросы судей, в числе которых были доктора и кандидаты наук. Итоги конкурса символично подвели 12 апреля – в День космонавтики. Победители регионального этапа будут представлять Краснодарский край на российском этапе. Есть среди них и сочинцы.

Первый конкурсный день был самым ярким. После торжественного открытия, которое прошло в киноконцертном зале "Балканы", юные исследователи приступили к стендовой защите. Вот, где можно было увидеть весь колорит, красоту и хлебосольность кубанской земли. Конкурсанты рассказывали о том, что близко каждому из них. Жители станиц рассказывали о пшенице, выращивании овощей в теплицах, пасеках, своей родословной, а также о борьбе с сорняками. Например, Виктория Дзема из станицы Калининской рассказывала об амброзии. Оказывается, это растение может достигать в высоту 180 сантиметров, а ее цветение вызывает у аллергиков приступы поллиноза. А вот житель станицы Кирпильской Усть-Лабинского района Алексей Кузуберда пытался выяснить, чего боятся комары. К изучению вопроса Алексей и его научный руководитель – учитель начальных классов Светлана Колпакова подошли основательно: от обследования мест обитания комаров и изучения стадий развития и строения насекомого под микроскопом и до детального разбора средств защиты от этого маленького кровопийцы. В итоге юный исследователь пришел к выводу, что лучшего метода борьбы с насекомыми, чем репелленты и фумигаторы, пока не придумано. А вот народные методы, например, горшки с геранью, часто украшающие окна бабушек в деревнях, помогут кратковременно, что же касается использования ароматических масел – то на них часто бывает аллергия. Однако и обойтись без комаров нельзя – ведь они являются одним из звеньев пищевой цепочки. Комарами и их личинками любят лакомиться птицы, рыбы, лягушки, ежи, пауки и пчелы. По словам родителей, Алексей очень любознательный ребенок: в доме много энциклопедий, справочников, познавательной литературы.

– Ему интересно абсолютно все – от космоса до тайн природы, – рассказывает папа мальчика Дмитрий Кузуберда. – Он постоянно участвует в школьных олимпиадах, недавно стал победителем районной олимпиады по математике. На конкурсе "Я – исследователь" мы впервые. Проблема борьбы с комарами для нас актуальна, так как живем у реки. Такие конкурсы, безусловно, нужны. Талантливых детей много, они живут как в городах, так и в станицах, а подобные проекты позволяют им общаться, делиться идеями и впечатлениями. Огромное спасибо организаторам! Да и с погодой нам повезло – очень солнечно. Я в Сочи впервые, спасибо за такой радушный прием!

Сразу несколько проектов были посвящены чаю – от истории возникновения Краснодарского чая до церемонии чаепития, а также ребята исследовали и акваторию Черного моря, и жизненный цикл жука-носорога. Наравне с животными современными говорили и о существах, давно вымерших. Воспитанник детского сада из станицы Натухаевской Мирон Карпухин рассказывал о древних моллюсках и белемнитах, найденных на реке Белой, а ученица 1 класса гимназии № 8 из города Сочи Дарья Ермакова представила сверстникам и членам жюри собственную коллекцию окаменелостей, собранную вместе с папой во время экспедиций в окрестностях Сочи и на гору Фишт. Возраст находок колеблется от 60 до 200 миллионов лет, это, по словам юной исследовательницы, подтверждает теорию, что Кавказ вырос на месте древнего океана.

Много работ было по актуальным проблемам современного мира: утилизации отходов, глобальном потеплении, качестве питьевой воды. Изучали исследователи и мир профессий. Так, Анастасия Забелина из Ейска совершила путешествие в мир профессий. Папа у Насти пожарный, он и стал объектом исследований. Несколько проектов были посвящены изучению особенностей домашних питомцев. Воспитанница сочинского Центра творческого развития и гуманитарного образования Ульяна Ярец рассказала о пищевых привычках своей кошки Шустри, а также об истории появления промышленного корма. В ходе проведенного исследования девочка составила идеальный рацион для своей любимицы и даже дала рекомендации по питанию хозяевам кошек, пятилетняя София Тарасенко из Краснодара рассказала о своем любимце – хомячке Тошке, а Виктория Некрасова из Геленджика поведала о любимом лакомстве местных белок.

Были и проекты экзотические. Так, Дарья Лабунец из Славянска-на-Кубани рассказала об уникальной технологии рисования мыльными пузырями и поделилась рецептом самых прочных пузырей, которые можно изготовить в домашних условиях, а Артем Осипов из хутора Беликова открыл зрителям тайну эбру – рисунка на воде. Вообще, собственных рецептов в этот день было роздано много. Исследователи с удовольствием делились секретами вкусного варенья из лепестков роз, домашнего пластилина, учили, как сшить платье из обоев, сделать песок гидрофобным, железо пластичным, а лапшу отменного качества.

Организаторы отмечают: за 11 лет проведения конкурса "Я – исследователь" количество работ переросло в качество, что говорит об успешности проекта.

– Уже редко встретишь исследование, где явно чувствуется направляющая рука взрослого, – отмечает директор Центра творческого развития и гуманитарного образования города Сочи Александр Турсунбаев. – В большей степени ребёнок является и исполнителем, и презентатором. Выбор тем основывается на его исследовательском интересе. Самая маленькая участница этого конкурса – Елизавета Литовченко из Новороссийска – еще ходит в садик, ей чуть больше 4 лет, а она уже выступает в секции "Физика, математика и техника" и рассказывает о том, что же заставляет ракету взлетать. В этом, на мой взгляд, и заключается основная задача конкурса для малышей: раскрыть свой талант и отправиться постигать удивительный мир науки. Тот, кто хотя бы раз участвовал в конкурсе "Я – исследователь", как правило, и по достижении 10-летнего возраста (это верхняя возрастная граница для участников) продолжает свои исследования на более высоком уровне в других конкурсах и юношеских чтениях.

В 2018 году российское дополнительное образование отмечает свой 100-летний юбилей. Его важность в жизни ребенка трудно переоценить. Именно педагоги дополнительного образования помогают маленькому человеку познать новый мир чувств, эмоций, красоты живой и неживой природы. Они расширяют его кругозор, порой открывая ему дверь в науку. Конечно, не всем суждено стать великими учеными, но изобретателями и талантами русская земля славилась всегда. Елена МОСКАЛЕВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]