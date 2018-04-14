Даур ТАРБА: МЫ СПРАВИМСЯ

С 10 апреля сняты ограничения на ввоз в Россию продукции крупных сельхозпроизводителей из Абхазии. Ограничения продолжают действовать на перевоз овощей, фруктов, цветов в ручной клади. Запрет был введен из-за угрозы распространения мраморного клопа. О сотрудничестве с российскими учеными, о том, что было сделано в Абхазии для снятия части ограничений, – в интервью с министром сельского хозяйства Республики Дауром Тарба.

– Мраморный клоп стал серьезной угрозой для сельхозпродукции. Какие меры предпринимаются для борьбы с ним?

– Это новый вид насекомых для нашего региона. Среда его обитания – Азия, откуда он и эмигрировал в Америку, после – в Европу, а оттуда уже к нам. Правильнее было бы назвать это бедствием международного масштаба. Америка более десяти лет безуспешно пытается его уничтожить. Италия, Франция страдают от его нашествия, безуспешно пытаются найти средства борьбы с вредителем.

Проблема в том, что на новой территории у подвида отсутствуют естественные враги. Имея благоприятные условия для развития, и не имея естественных природных регуляторов, клоп начал интенсивно размножаться.

Европейские ученые пошли по пути, когда искусственно выращиваются популяции, которые питаются мраморным клопом или его личинками. Та биологическая цепочка, которая эффективно сдерживает распространение насекомого в Азии, к сожалению, не поддается воссозданию в других климатических условиях.

К нам в Республику приезжали ученые из Италии. Занимались исследованием, выдали рекомендации. Действенную помощь мы получили лишь от нашего соседа – России, а именно – методику и помощь в её реализации. В конце февраля приехала первая делегация россиян. В считанные дни мы приступили к активной реализации первого этапа. Было проинформировано население, в каждом районе созданы штабы, работают бригады по механическому сбору насекомых (на снимке). Активно подключились фермеры. С наступлением теплых дней клоп "встанет на крыло". Тогда будет возможна только химическая обработка, сбор личинок, установка ловушек.

– Информация о запрете ввоза в Россию продукции сельхозпроизводителей из Абхазии расстроила простых россиян, которые любят абхазские цитрусовые, хурму.

– Все наше сельское хозяйство ориентировано на экспорт в Россию. Чтобы снять запрет, мы активизировали работу всех структур и ведомств Абхазии. Максимально ужесточили контроль за качеством продукции.

Принято решение о создании современной лаборатории. В этом нам также поможет Россия. Планируем открыть ее в июне. Сейчас идет ремонт здания. Постоянно работают представители Россельхознадзора. Они обследуют тепличные комплексы, берут пробы продукции. Нашествие клопов заставило всех нас мобилизоваться. Анжелика ПОЛЫГАЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]