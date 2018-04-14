Пою моё отечество

В Сочи открылся ежегодный фестиваль-конкурс "За веру! За Отчизну! За любовь!". В этом году фестиваль армейской песни проводится в двадцать первый раз и посвящен 100-летию

образования Советской армии и флота.

– Патриотическая песня во все времена служила духовному объединению поколений, – отметил глава города Анатолий Пахомов на пресс-конференции, которая состоялась накануне открытия конкурса армейской песни. – Мы гордимся, что фестиваль в нашем городе проходит уже 21-й раз и что он получил федеральную поддержку. Это очень почетная и ответственная миссия для всех нас.

В этом году почетными гостями фестиваля стали: заместитель председателя координационной службы Совета командующих пограничных войск Содружества независимых государств, генерал-майор Владимир Савенко, начальник отдела концертных программ департамента культуры Министерства обороны России Ольга Фалер, первый заместитель начальника Голицынского пограничного института ФСБ России, полковник Владимир Зарубин, член совета Общественной палаты России, председатель исполнительного комитета Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" Сергей Щетинин.

В конкурсе по традиции принимают участие как новички, так и участники первых фестивалей. В этом году им предстоит соревноваться в таких номинациях, как: "Исполнители казачьей песни", "Авторы-исполнители", "Музыкальные ансамбли", "Солисты ансамблей песни и пляски", "Исполнители песен профессиональных авторов" и "Духовые оркестры".

– В этом году на фестиваль приехали представители четырех пограничных ведомств – государственные пограничные комитеты Республики Беларусь, Киргизской Республики. Прибыл большой коллектив пограничных войск службы государственной безопасности Республики Узбекистан. Всего более 500 участников, – рассказал генерал-майор Владимир Савенко. – Национальный колорит, несомненно, придаст шарм нашему фестивалю, а профессиональное жюри по достоинству и справедливости оценит номинантов. Уверен, мы найдем новые таланты.

На сочинском фестивале поют и танцуют военнослужащие по призыву и по контракту, представители Минобороны России, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, Черноморского флота и даже космические войска и сотрудники федерального управления по хранению и уничтожению химического оружия. Возраст участников от 18 лет.

К слову, 14 апреля в 16 часов на площади Южного мола все желающие смогут бесплатно посетить Гала-концерт лауреатов и дипломантов 20-ти предыдущих фестивалей армейской песни.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]