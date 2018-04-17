ТРЕНЕР ПО ПРИЗВАНИЮ

За плечами Сергея Фетцова более 20-ти лет службы в органах внутренних дел на транспорте. За это время он успел 2 раза побывать в горячих точках. Свою работу начинал полицейским патрульно-постовой службы в линейном отделении в морском порту, а на заслуженный отдых в 2010 году вышел с должности старшины отдела, отвечающего за тыловое обеспечение в линейном отделе внутренних дел в аэропорту Сочи. Как считает сам Сергей Владимирович, он – милиционер по призванию и спортсмен по сути, ведь занятия боксом – это неотъемлемая часть его жизни. В спорт привел отец, он же тренер, еще в пятилетнем возрасте, с тех пор в копилке Сергея Фетцова множество наград, вымпелов и кубков за призовые места на различных турнирах по боксу, включая международные.

Как признается сам Сергей Владимирович, спортивный образ жизни не раз помогал ему и в работе. С его легкой руки в отделе милиции в аэропорту Сочи появился спортивный зал с тренажерами, отчасти сделанными своими руками:

– Насыпали песком "груши" для битья, мастерили снаряды. Устраивали тренировки. С тех пор сотрудники задерживались на работе не только по служебным вопросам, но и по спортивным, – улыбается ветеран.

Выйдя на заслуженный отдых, Сергей Владимирович возглавил боксерский клуб, расположенный в Адлере. Сегодня под его крылом более 80 воспитанников и, по уже сложившейся традиции, большинство спортсменов из числа детей сотрудников полиции.

– Своих ребят в наш боксерский клуб ведут не только бывшие сослуживцы, – отмечает тренер, – но и сотрудники полиции города, когда узнают, что я их коллега.

На счету подопечных тренера Сергея Фетцова не один десяток завоеванных призовых мест в краевых и городских турнирах по боксу, о чем говорят множественные награды на стенах клуба. Впереди их ждут состязания в Международном турнире по боксу памяти Героя Советского союза М.К. Нагуляна, по итогам которого, самым достойным воспитанникам Сергея Фетцова будут присвоены первые спортивные звания.

Елена КАТАНИДИ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]