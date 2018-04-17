НОВАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: ПЕРВЫЙ ШАГ

Этот городской детский турнир по теннису был особенным. Его организовала и провела недавно созданная в Сочи федерация тенниса. Президентом ее стала Анна Кафельникова – продолжательница славной спортивной династии (отец Александр Никодимович – мастер спорта СССР по волейболу, брат Евгений – олимпийский чемпион по теннису).

Для многих участников, которым по девять-десять лет, турнир явился первым серьезным испытанием, да еще сразу на уровне города, имеющего, как известно, богатые теннисные традиции. Но, несмотря на скромный соревновательный опыт, мальчики и девочки, а их собралось около полусотни, сумели показать и довольно высокую техническую подготовку, и тактическую смекалку, и физическую закалку, и уже заметно проявляющийся бойцовский характер. Этому способствовали комфортные условия, в которых проходил турнир: корты предоставила дирекция детско-юношеской спортивной школы №1, за что благодарность ей выразили представители федерации и участники.

В течение нескольких дней продолжались бескомпромиссные поединки, которые нередко оказывались непредсказуемыми, поскольку силы многих юных поклонников большой ракетки были примерно или абсолютно равны. Однако ничьи тут не предусмотрены, и в заключение главный судья соревнований Виталий Голиков назвал победителей и призеров. Сильнейшими стали Елизавета Рожкова и Никита Клецов; наград также удостоены Анна Левашова, Елизавета Клочкова, Георгий Маргиев, Эдуард Саакян, которых вы видите на снимках.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]