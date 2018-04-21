Сотрудничество по горизонтали

Второй Сочинский международный форум евразийской интеграции завершил свою работу На два дня к Сочи было приковано внимание так называемого пространства Большой Евразии. Второй Сочинский международный форум евразийской интеграции собрал участников из 16 стран мира, среди которых иностранные эксперты, политики и общественные деятели стран – членов ШОС, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, а также государств, вовлеченных в интеграционные проекты на пространстве Большой Евразии (Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, Пакистан, Сирия, Таджикистан, Узбекистан и Южная Осетия). Российские участники представляли Москву, Сочи и Краснодарский край. В сфере интересов участников конгресса – региональная безопасность и экономика, вопросы экологии и миграции, культурного и гуманитарного взаимодействия.

Потребности прогресса и устойчивого развития, с одной стороны, большие и малые кризисы современного мира, с другой, выдвигают на авансцену необходимость поиска и поддержки разнообразных моделей международной кооперации и сотрудничества. Серьезные надежды гражданского общества в России и ряде других государств Евразии возлагаются на динамично развивающуюся и расширяющуюся Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

– Сочи второй раз становится площадкой для столь значимого международного политического события, и это большая честь для нас. В условиях геополитической напряженности особенно востребованы авторитет и опыт Шанхайской организации сотрудничества и ее роль в создании и поддержании международного диалога. Мы все стремимся поддержать дружеские отношения, сделать мир более безопасным и предсказуемым, создать условия для устойчивого развития наших экономик. В Краснодарском крае принято говорить, что наш регион – дом для ста народов, и мы знаем, как важно сохранить международный мир и согласие, вести постоянный диалог и слышать голос каждого, – заявил вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец.

За прошедшие годы ШОС, опираясь на мощный многоплановый потенциал, превратилась в неотъемлемый элемент системы международных отношений. В Сочи приехали авторитетные представители политических, общественных, академических и деловых кругов государств Евразии. Несмотря на то, что форум собирается всего второй раз, он уже утвердился в качестве полезной площадки для всестороннего углубленного анализа актуальных проблем обширного евразийского пространства, подчеркнул в своем послании к участникам конгресса глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказал идею об интеграции в рамках Большой Евразии на Санкт-Петербургском экономическом форуме в 2016 году. Ровно два года назад в Сочи прошел первый форум евразийской интеграции. Одним из его результатов было принятие декларации периодически встречаться, чтобы продолжить свои дискуссии.

– Многое, произошедшее в мире, в том числе и совсем недавно, должно подтолкнуть нас к разговору о возможном сотрудничестве, ибо мир, который предстает сегодня, очень конфликтен, и далеко не всегда мы находим взаимопонимание со странами, которые привыкли доминировать. Сотрудничество по вертикали невозможно – это подчинение, зависимость. Мы говорим о горизонтали. О возможности равноправного сотрудничества в рамках Большой Евразии, – пояснил ответственный секретарь форума – первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

ШОС создавалась как организация по безопасности и сотрудничеству. Сейчас происходит не просто ее количественное расширение, а процесс ее становления в ближайшей перспективе как организации экономического сотрудничества. В настоящий момент ШОС – наиболее крупная организация, которая может структурировать экономическое пространство Большой Евразии. Индия и Китай уже стали одними из крупнейших игроков на мировых рынках и в случае экономического противостояния могут составить конкуренцию Западу. Сейчас доля стран-участниц ШОС в мировом ВВП составляет 25%.

– Мы приветствуем тот факт, что местом проведения такого значимого общественно-политического мероприятия выбран Сочи. У города накоплен большой опыт проведения событийных мероприятий различного уровня в количестве до трехсот в год. Это главный стержень нашей экономики. Нам везет, что мы являемся свидетелями принятия важных мировых решений, – сказал, выступая на пленарном заседании второго Сочинского международного форума евразийской интеграции, мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Делегаты форума в течение двух дней вели работу в трех секциях, обнародовали более 80 докладов и приняли итоговый документ. Насыщенная программа форума позволила еще раз четко обозначить роль гражданского общества и народной дипломатии в развитии Шанхайской организации сотрудничества. Третий Сочинский международный форум евразийской интеграции предварительно запланирован на 2020 год. При этом не исключен и ежегодный формат его проведения, и в этом случае участники из стран ШОС вновь соберутся в Сочи уже в будущем году.

В минувший четверг в Пекине состоялось заседание совета национальных координаторов, цель которой – подготовить встречу министров иностранных дел. Особенно важно, что это будет первая встреча, которая пройдет в расширенном составе: в прошлом году к ШОС присоединились Индия и Пакистан. Таким образом, с 2018 года ШОС будет собираться в формате восьми участников. Результаты двухдневной работы форума в Сочи лягут в основу подготовки саммита ШОС, который состоится в июне в Китае.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]