Разделяй и… перерабатывай!

В Сочи обсудили внедрение комплексной системы обращения с отходами на территории курорта Важное для Сочи и сочинцев решение по строительству в нашем городе завода по термической переработке отходов в электроэнергию по технологии Hitachi Zosen Inova было принято Правительством России и одобрено Президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о второй очереди планирования таких сооружений. Всего в рамках приоритетного проекта "Чистая страна" в ближайшие годы планируется строительство четырех заводов по термической переработке твердых коммунальных отходов в энергию в Подмосковье, одного в Казани и двух на Юге России – в Сочи и в районе Пятигорска. Два последних полностью решат мусорную проблему в курортной зоне юга страны.

Во время подготовки к Олимпийским играм 2014 года в Сочи была принята и внедрена система "Ноль отходов". Благодаря ей были закрыты и рекультивированы оба полигона ТБО, находившиеся в городе, и сейчас весь мусор курорта вывозится за его пределы. Но появились другие проблемы: единственный полигон, обслуживающий полумиллионный курорт, находится почти в 300 км от Сочи, и дорога до полигона и обратно занимает до 22 часов, а в сезон пиковых летних нагрузок водители могут провести в пробках до сорока часов.

Транспортировка ТБО из Сочи на мусорный полигон в Белореченске – не только долгое, но и весьма недешевое удовольствие. Курорт развивается, прирастает жителями и отдыхающими. Как следствие, ежегодно производит больше отходов. Растет и количество неучтенного мусора, тяжким бременем ложащееся на городской бюджет.

– В 2016 году на вывоз мусора было потрачено 507 млн рублей, в 2017 году эта сумма выросла до 545 млн рублей, причем 207 миллионов – из городского бюджета. Например, один субботник, когда мы вывезли за бюджетные деньги весь крупногабаритный мусор, обошелся в 17 миллионов рублей. Неужели мы такие богатые? – рассказал на пресс-конференции в минувший вторник мэр Сочи Анатолий Пахомов. – Жители не хотят платить за крупногабарит, за строительный мусор, даже за ТБО. Мы благодарны правительству, которое вмешалось в ситуацию. Отрасль мусоропереработки давно нуждалась в модернизации, и внедрение комплексной системы по обращению с отходами, включающей в себя современные предприятия по термической переработке отходов в энергию, – это логичное решение для всего региона.

Размещение отходов на полигонах – самое негативное из всего, что может произойти с мусором. С полигонами ТБО борются по всему миру, их количество в цивилизованных странах ежегодно стремительно сокращается. Только в Сочи ежегодно производится 377 тонн отходов, причем в летний период количество ТБО возрастает по сравнению с зимой на 67 процентов!

В Краснодарском крае принята и внедряется комплексная программа по обращению с отходами. При этом приоритет отдается раздельному сбору и вовлечению полезных фракций в оборот, а также извлечению электроэнергии из отходов, не подлежащих вторичной переработке.

– В соответствии с мировым опытом при применении такого подхода около 50% отходов направляется на переработку с вовлечением в жизненный цикл вторичного сырья, а ещё из 50% извлекается полезный компонент в виде энергии, – пояснил генеральный директор консорциума "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

Согласно комплексной программе, уже в этом году в городах региона будут определены пилотные зоны по раздельному сбору вторсырья. В 2019 году долю вторичных ресурсов планируется довести до 15%. В Сочи на раздельный сбор через год перейдут все муниципальные предприятия и организации санаторно-курортного комплекса. Таким образом серьезно сократится процент захоронения отходов на полигонах ТБО. В 2022-2023 годах планируется ввести в эксплуатацию завод по термической переработке электроэнергии по технологии Hitachi Zosen Inova, значительное количество отходов будет проходить термическое обезвреживание.

– Сочи, Туапсе, Горячий Ключ дадут порядка 872 тысяч тонн отходов в год. 80 тысяч тонн вторсырья будет извлечено раздельным сбором. Всего во вторичный оборот можно будет ввести 143 тысячи тонн вторсырья путем исключения вторичных фракций промышленными сортировочными линиями и раздельным сбором. Остаток будет перерабатываться на заводе по термическому обезвреживанию и преобразовываться в электроэнергию. Сгорать, производя электроэнергию, будет промышленный топливный брикет – не востребованные в обороте и безопасные отходы, – заявил Андрей Шипелов.

Под размещение завода мэрия Сочи рассматривает несколько земельных участков. Окончательное решение по выбору места размещения завода на курорте еще не принято. Сочинцы обязательно примут участие в обсуждении параметров его размещения и дизайна.

Технология Hitachi Zosen Inova – единственная в мире, которой пользуются высокоразвитые страны, в которых много лет заводы по термической переработке отходов в энергию соседствуют с гостиницами и другими туристическими местами. Среди наиболее известных – завод в Ницце мощностью 385 тыс. тонн в год. Завод в Барселоне мощностью 360 тыс. тонн в год стоит прямо на берегу моря. В этом году правительство Республики Мальта приняло решение о строительстве мусоросжигательного завода по технологии Hitachi Zosen Inova.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]