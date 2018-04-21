БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ

Любая хозяйка знает: чем качественнее продукты, тем ароматнее и вкуснее получается блюдо. Можно, конечно, добавить специй и применить пару проверенных приемов, но замороженное мясо априори хуже парного.

Еще пару десятилетий назад за продуктами ходили преимущественно на рынок, а субботу и воскресенье именовали не иначе как базарным днем: именно в выходные торговля была бойкой, а за покупками отправлялись семьями.

Сегодня количество продуктовых магазинов и гипермаркетов зашкаливает. Крупные сети осваивают города, районные центры и даже крупные станицы. Порой на одной площади расположены сразу несколько сетевиков, и для того, чтобы запастись на неделю продуктами, достаточно сделать пару шагов. И в то же время рынок продолжает жить, зачастую являясь "слепком" региона, в котором он расположен. Не зря говорят: хочешь узнать историю города – посети его рынок. Ассортимент товаров, нравы продавцов и покупателей, манера общения, порой, расскажут о местных обычаях и порядках лучше любого путеводителя. Кстати, по статистике, чаще всего туристы спрашивают именно дорогу к рынку, и подавляющее количество сувенирной продукции приобретается там же. Сочи как город курортный не стал исключением.

Над входом в здание Центрального рынка Сочи символичный лозунг: "Бренд с историей". Действительно, раньше слава главного рынка курорта гремела на весь СССР: здесь отоваривались и знаменитые актеры, и певцы, и даже известные партийные деятели. В годы дефицита ассортимент сочинских солений и копченостей приводил гурманов в пищевой восторг. Кроме того, здесь всегда можно было приобрести абхазские цитрусовые, кавказскую аджику и прочие, исключительно южные, деликатесы. Здание крытого колхозного рынка появилось в конце пятидесятых годов прошлого века. Как в павильонах ВДНХ, на стенах до сих пор сохранились лепные панно и барельефы, воспевающие сельскохозяйственные мотивы. В середине 2000-х годов рядом со старым зданием вырос торгово-деловой центр "Александрия". Модернизация полностью развеяла атмосферу советской торговли и превратила рынок в торгово-производственный комплекс с современными рядами и павильонами, комфортными как для продавцов, так и для покупателей. И в то же время сочинский рынок по-прежнему остается самобытным и колоритным "натюрмортом" южного гостеприимства.

Глядя на рабочее место реализатора Светланы Подосян, понимаешь – продавцом надо родиться. Вроде бы у соседей все также: и выкладка хорошая, и улыбка на лице приветливая, а у Светланы покупателей всегда больше. Продаёт она исключительно молочные продукты. От ассортимента сыров глаза разбегаются: тут вам и молодой, и копченый, и кальмаровый, и буйволиный, и козий, и мягкий, и твердый, и брынза, и даже уникальный грузинский сыр из овечьего молока Гуда (не путать с Гаудой – Е.Е.).

Светлана Подосян в профессии больше 20 лет. Приходилось ей обслуживать и именитых покупателей.

– Прошлым летом Иосиф Кобзон вместе с супругой покупали у меня молодой сыр, – рассказывает Светлана, не забывая при этом улыбаться потенциальным клиентам, – много звездных гостей летом и в дни "Кинотавра". Были Алсу, Гарик Мартиросян, Константин Хабенский. А я как-то даже была участницей программы "Ревизорро".

На этом рынке только у меня можно приобрести грузинский сыр Гуда. Я родом из Тбилиси и про этот сыр могу рассказывать долго. Гуда – сыр специфический, по аромату и вкусу напоминает "Дор Блю". Готовят его из овечьего молока, которое в течение 20 дней выдерживают в бурдюке. Далее бурдюк с сыром закапывают в землю в глиняной посуде, плотно закрывают крышкой и разводят сверху костер. Зреет сыр в течение года, и раз в месяц в определенный день над местом, где закопали посуду, разводят костер, чтобы сыр прогрелся. Гуда – сыр твердый, плотный и ломкий. Французы говорят, что его можно употреблять как отдельное блюдо с медом, белым вином и фруктами.

У Светланы своя база поставщиков, наработанная годами: дедушка из Барановки каждое утро привозит парное козье молоко, из Лоо на электричке везут домашний сыр, творог, масло.

– Беру немного, – продолжает Светлана, – чтобы продукция всегда была свежей. Народа на рынке стало мало. Уже полдень, а покупатель только появился. Многие сейчас предпочитают отовариваться в крупных сетевых магазинах. А зря – только на рынке можно найти уникальные, экзотические продукты.

Сетует на отсутствие покупателей и Мартин Марозян, продавец из мясного ряда. В торговле Мартин почти четверть века, из них 20 лет трудится на Центральном рынке. Торгует в основном свининой. Мясо везут из Белгорода и Воронежа.

– Раньше в день по 3-4 туши уходило, – рассказывает Мартин. – Сейчас и 20 килограммов за день не продашь. Покупатель пошел нерешительный: ходят, приценяются, говорят, что на ярмарках дешевле. Это естественно, на сельскохозяйственных ярмарках мясо продается на шкуре, а мы предлагаем чистое, без единой жилки. Самый высокий спрос в новогодние праздники и на Пасху, ну и, конечно, ждем лета – начала сезона шашлыков и пикников.

Аналогичная беда и у соседки по рабочему месту Натальи Пузиковой:

– Аренда торговой площади обходится нам в 700 рублей в день, – рассказывает Наталья, – бывает, отработаешь в минус. Сами видите, в мясном павильоне много мест пустует. Некоторые продавцы не выдерживают. Мы и так стараемся не завышать цены. Например, говяжья вырезка 650 рублей за килограмм, в магазине дешевле 900 рублей не найдете. Раньше у нас отоваривались кафе, рестораны, теперь они переключились на замороженное мясо, которое реализуют оптовые базы. Когда речь заходит об экономике, качество уходит на второй план.

Наверное, поэтому продавцы чересчур назойливо предлагают свой товар. Достаточно лишь бросить взгляд на прилавок, как ты попадаешь под прицел. Кстати, на многих товарах ценников нет. И это тоже еще один штрих рыночной торговли.

Во всей своей красе кавказский колорит можно увидеть на 2 этаже торгового комплекса. Тут вам и чурчхела, переливающаяся всеми цветами радуги, и варенье из тархуна и сосновых шишек, и сушеная хурма, и разнообразные соусы, приправы, аджика, специи и свежая зелень. Изобилие впечатляет, цены – еще больше. Так, например, килограмм клубники из Белореченска 250 рублей, а небольшая палочка чурчхелы – 200 рублей! Опять же, на ярмарке приличную клубнику можно купить от 150 рублей. То же самое и с овощами. Огурцы от 150 рублей за килограмм, помидоры дешевле 200 не найдешь, картофель – от 40 рублей и выше.

Виктория Ливнева признается, что на Центральный рынок заглядывает только из-за рядов с молочной продукцией: все-таки лучшего выбора сыров нет нигде, да и молоко на рынке можно купить домашнее.

– Я выросла в деревне, – рассказывает Виктория, – отличить домашнее молоко и масло смогу. Зарплата у меня небольшая, поэтому к выбору продуктов питания подхожу скрупулезно. Птицу и свежую рыбу тоже покупаю на рынке: здесь ассортимент лучше, а вот овощи и фрукты беру только на ярмарке. Там видно, что в нашей стране выращено. Поход на рынок мне обходится в среднем в 2000 рублей, и это если не планируется широкое застолье. Сегодня на обед муж заказал солянку: купила копченостей, сметаны, зелени, маслин – и полутора тысяч как не бывало.

Кстати, самая популярная фраза на рынке: "Спасибо, я еще похожу, посмотрю". После нее смело можно рассчитывать на скидку. Ведь на рынке принято торговаться. Предприимчивые покупатели умудряются сбить не один десяток рублей. Да и для постоянных клиентов у продавцов всегда в запасе бонусы. Так что, умело лавируя по волнам рыночной стихии, голодным в Сочи не останешься. А уж колорит вам местные продавцы обеспечат точно! Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]