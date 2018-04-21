С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Сто восемьдесят лет назад в устье реки Сочи был заложен форт Александрия, давший начало современному курорту.

Весна 1838 года – важное время в истории города Сочи. 13 апреля в 4 часа пополудни первое отделение русских десантных войск, прибывших из Сухумской крепости на судах эскадры, усиленной линейными кораблями под командованием контр-адмирала Артюкова, высадилось в устье реки Соча-Пста и, преодолев сопротивление горцев, захватило прибрежный район. По обеим берегам реки Соча располагалось село Сочипсы, в котором проживало около 450 семейств абазин, убыхов и турок.

Через день укрепившиеся русские войска получили корабельные орудия и до 16 апреля с их помощью успешно отбивали атаки объединенных сил горцев, превосходивших их численно. 21 апреля 1838 года на склоне в месте высадки русского десанта под руководством генерал-майора Андрея Симборского было заложено небольшое военное укрепление – форт Александрия.

“Представляя Вашему Превосходительству план и профили вновь возводимого при устье реки Соча-Пста укрепления, имею честь почтительнейше просить о исходатайствовании Высочайшего соизволения назвать его фортом Александрия, по случаю того, что заложено оно 21-го текущего месяца, в Высокоторжественный день рождения Её Императорского Величества Государыни Императрицы”, – докладывал 180 лет тому назад генерал-майор Андрей Симборский в своем рапорте командиру Отдельного Кавказского корпуса генерал-адъютанту русской императорской армии Евгению Головину.

Именно эта дата и считается днем рождения Сочи. А стены форта Александрия сохранились до сих пор, часть укрепления восстановлена. Увидеть ее можно во внутреннем дворе арт-галереи "Форт".

По случаю праздника выпущен почтовый штемпель "180-летие Сочи". Поставить спецгашение на филателистическую продукцию, почтовые карточки и открытки можно сегодня в часы работы Сочинского почтамта в клиентском зале. Городской клуб посткроссеров ко дню рождения Сочи выпустил ретроспективную открытку. Изображение для нее создала белорусская художница Бэлла Городецкая.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]