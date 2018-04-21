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СЕЗОН СТАРТОВАЛ В СОЧИ

СЕЗОН СТАРТОВАЛ В СОЧИ
Суббота, 21 Апрель, 2018 - 08:00

Лет семьдесят назад в журнале "Огонёк" была напечатана статья известного тренера Фарафонова, в которой высказывалась мысль о том, чтобы весной проводить в Сочи велосипедную гонку, что позволит продлить спортивный сезон и лучше готовиться к международным соревнованиям. Сказано – сделано. Первая сочинская многодневная гонка стартовала 5 апреля 1954 года и с тех пор с небольшим перерывом проводится здесь регулярно.
Старт очередной гонки "Гран-при Сочи" был дан позавчера на Театральной площади, где собрались 123 спортсмена из многих регионов страны, в том числе, конечно, из Краснодарского края. Их напутствовали старший тренер сборной команды России по велоспорту на шоссе Роберт Абрамян, председатель краевой федерации велоспорта Анатолий Мельник, директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян.
Первый этап протяженностью 159 километров гонщики преодолели за четыре часа и финишировали на курорте "Горки Город", на отметке 960 метров над уровнем моря. Наибольший успех выпал на долю Петра Рекунова из Тюменской области, Виталия Попкова из Республики Крым и Сергея Белых из Омской области, занявших соответственно первое, второе и третье места.
– Сегодня, безусловно, был очень сложный этап, – прокомментировал Роберт Абрамян. – Тем не менее не было ни падений, ни травм. Перепад высот 900 метров для гонки по шоссе – колоссальная трудность для спортсменов. Но это для них же и интересно. Уровень сложности сочинской гонки соответствует самому высокому международному и не уступает таким известным гонкам, как Тур-де-Франс, Джиро-де-Италия. Новые дороги – олимпийское наследие Сочи – позволяют сделать замечательные трассы. Поэтому уверен, что гонка "Гран-при Сочи" станет международной, и мы будем видеть здесь лучших велосипедистов планеты.
Окончание гонки – в ближайшее воскресенье.
Владимир ВЕРЕЮТИН.

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