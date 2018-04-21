ДОМА ДЛЯ ПТИЦ ИМЕРЕТИНКИ

В Сочи в природном орнитологическом парке в Имеретинской низменности 30 марта прошла экологическая волонтерская акция, посвященная Международному дню птиц. Мероприятие состоялось в рамках Года добровольца в России. Напомним, парк, являющийся частью олимпийского наследия в области охраны окружающей среды, представляет собой уникальную природную территорию, на которой обитают редкие виды растений и животных.

Акция была инициирована Южным региональным советом по корпоративному волонтерству, объединившему ряд крупных компаний для совместной реализации волонтерских проектов в городах, где живут и работают сотрудники данных организаций. Экспертную поддержку проекту оказали Министерство природных ресурсов Краснодарского края и подведомственное ему государственное казенное учреждение "Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности".

– Одной из главных задач нашего парка является сохранение биологического и ландшафтного разнообразия территории. Сегодняшняя акция очень важна для дальнейшего увеличения численности гнездящихся, пролётных и зимующих птиц, для которых, не смотря на интенсивное хозяйственное освоение данной территории в последние годы, природный ландшафт Имеретинской низменности продолжает оставаться привлекательным, – прокомментировал Даниил Поморов, директор природного орнитологического парка в Имеретинской низменности.

Более 30 волонтёров, принявших участие в акции, собрали и установили в одном из кластеров природного парка несколько десятков скворечников, которые станут убежищами как для нынешних обитателей парка, многие из которых занесены в Красную книгу, так и для птиц, возвращающихся с зимовки.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]