В ПРИЗЁРАХ И СТАР, И МЛАД

Ветеранский и школьный турниры по футболу, посвященные Дню космонавтики, завершились в Центральном районе Сочи Школьники спорили за награды, учрежденные активными проводниками здорового образа жизни, энтузиастами физкультуры и спорта председателем совета ТОС "Завокзальный" Ириной Щербаковой и директором общества "Фирма КАН" Константином Прокопьевым. Борьба на поле шла на редкость напряженная, так что призеры определились только на самом финише соревнований.

Больше всего аплодисментов зрителей выпало на долю ребят из школы №14, продемонстрировавших хорошую технику, слаженные коллективные действия, бойцовский характер. И волю к победе, которая к ним и пришла. В награду – главный приз.

Наиболее острую конкуренцию победителям смогли составить юные футболисты из гимназии №6 и школы №13, добившиеся соответственно второго и третьего места.

В этот же день определились призеры турнира ветеранов. В решающем матче встретились старые друзья-соперники – команды "Коммунстрой" и "ТО №44" (Тоннельный отряд). Поединок получился насколько интересным, настолько и непредсказуемым. Сначала инициативу захватили коммунстроевцы. Их капитан Шота Жгенти забил красивый мяч, а затем сделал голевую передачу. Однако это не смутило соперника. Во втором тайме он мобилизовался, взвинтил темп и заставил чужую оборону ошибаться. Мячи посыпались один за другим. В итоге – 7:5 в пользу тоннельщиков. Награды им вручили легендарные ветераны сочинского футбола Николай Мельник и Лаврентий Пруидзе.

Николай ПОЛЫНИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]