МАГИЯ КНИГИ

В Сочи прошла Всероссийская акция "Библионочь". А для юных читателей в городе были организованы… “Библиосумерки”. Мне посчастливилось побывать на этом мероприятии в городской юношеской библиотеке. Это был восторг! Встреча с книгами – знакомыми и незнакомыми – словно я побывала в путешествии!

На выставке были представлены редкие книги из фондов библиотеки, яркие и красочно иллюстрированные альбомы, а также издания разного формата. Старшеклассники и студенты читали отрывки из любимых произведений, участвовали в конкурсах и литературных викторинах.

Побывав на этом мероприятии, я поняла, что книга должна быть с человеком всю жизнь. Читающие люди интереснее, умнее, успешнее и счастливее, чем те, кто проводит все свое время за компьютерными играми и телевизором. Некоторые люди скучно и однообразно проводят время и порой не замечают, как проходят годы, а внутри остается одна только пустота. Чтобы этого не случилось, надо смолоду приучать себя интересоваться качественной, хорошей и интересной литературой. Нужно стремиться не к тому, чтобы прочитать как можно больше произведений, а наслаждаться книгой, получать удовольствие от самого процесса чтения. Счастлив тот человек, который дружит с книгой.

Ксения Григорьева,

студентка 2 курса Кубанского государственного

университета физической культуры, спорта и туризма. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]