МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНОВ

В рамках физкультурно-спортивной массовой акции "Во славу воинов я посвящаю!", приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Сочи проведен мастер-класс по боксу. Он вылился в красочный широкомасштабный праздник боксеров, который состоялся на олимпийском курорте впервые.

Полторы сотни юных спортсменов заполнили площадь Флага. После основательной разминки мастер-класс им преподали олимпийский чемпион Рахим Чахкиев и чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев. Своеобразный урок длился в течение часа; участником его стал и олимпийский чемпион Вячеслав Яновский.

Завершился спортивный праздник показательными выступлениями юных мастеров кожаной перчатки.

Нафхат ХАБИБУЛИН,

судья международной категории. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]