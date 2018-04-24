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МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНОВ

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНОВ
Вторник, 24 Апрель, 2018 - 07:22

В рамках физкультурно-спортивной массовой акции "Во славу воинов я посвящаю!", приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Сочи проведен мастер-класс по боксу. Он вылился в красочный широкомасштабный праздник боксеров, который состоялся на олимпийском курорте впервые.
Полторы сотни юных спортсменов заполнили площадь Флага. После основательной разминки мастер-класс им преподали олимпийский чемпион Рахим Чахкиев и чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев. Своеобразный урок длился в течение часа; участником его стал и олимпийский чемпион Вячеслав Яновский.
Завершился спортивный праздник показательными выступлениями юных мастеров кожаной перчатки.
Нафхат ХАБИБУЛИН,
судья международной категории.

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