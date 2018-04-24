НАЧИНАЯ С МАЛОГО

Городской праздник "Экодвор" состоялся в Сочи Субботним утром привычное течение жизни на площади перед кинотеатром "Юбилейный" было нарушено. Микрорайон улицы Донской стал эпицентром городского праздника "Экодвор", посвященного экологическому просвещению горожан, вопросам внедрения раздельного сбора вторсырья и его вторичной переработке. Расположенная рядом эковыставка рассказывала о том, как можно снизить негативное влияние на окружающую среду, об экологических лайфхаках, а также поднимала актуальные экологические вопросы. Например, знаете ли вы, что в городе есть музей вторсырья, экспонаты которого наглядно показывают, что флисовая ткань – это вторая жизнь пластиковой бутылки, а упаковка тетрапак, пущенная во вторичный оборот, становится целой массой канцелярских товаров. Из переработанного вторично пластика различных маркировок делают даже высокопрочное напольное покрытие!

Разобраться в многообразии маркировок вторсырья и узнать, какой экослед оставляешь ты, ответив на простые вопросы, можно было на экоквесте. А главное, праздник "Экодвор" учил тому, что почти каждой вещи можно подарить вторую жизнь.

На "Экодворе" была устроена дармарка – свободный обмен вещами, которые потеряли актуальность для отдающего, но могут еще пригодиться кому-либо. Состоялись книгообмен и обмен растениями, дети и взрослые с радостью участвовали в многообразии "зеленых" мастер-классов.

– Для меня идеальное субботнее времяпрепровождение – это бескорыстное служение: добру, людям, природе, миру. Это настоящее счастье – отдавать частичку себя и своего времени с верой в то, что это может помочь сделать мир хотя бы немного чище, а людей – немного ближе к здравому смыслу, – рассказала волонтер "Экодвора" Екатерина Кирсанова. – Была от души рада сегодня поволонтёрить в потрясающей команде единомышленников. Мы, простые люди, можем показывать на личном примере, как уменьшить свой экологический след, как сортировать и куда сдавать сырье, чтобы оно становилось новым продуктом, а не мусором на свалке, рассказывать о своем опыте остальным.

"Экодвор" – отличный способ совместного улучшения наших дворов и города в целом. В разных регионах России уже состоялись 105 праздников "Экодвор". До конца июля в Сочи запланировано провести еще 5 подобных праздников в разных районах города.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]