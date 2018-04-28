О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ИМУЩЕСТВЕ

14 вопросов рассмотрели депутаты Городского собрания Сочи на очередной сессии в минувший четверг Надо сказать, что на этот раз сессия Городского собрания Сочи прошла достаточно быстро. Вопросы, вынесенные на повестку дня, были единогласно одобрены народными избранниками. Некоторые проекты решений носили скорее технический характер, другие, касающиеся, например, распоряжения муниципальным имуществом, депутаты детально прорабатывали на заседаниях профильных комитетов, поэтому бурных дебатов не было.

По вопросу внесения изменений в решение Городского собрания Сочи от 31.01.2018 года № 1 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Сочи на 2018-2020 годы" докладчиком выступил заместитель директора Департамента имущественных отношений администрации города Сочи Виктор Шингирий. Предложенную программу депутаты скорректировали. Так, из программы приватизации исключили общество "Жилищный комплекс", производственная база которого находится на улице Тимирязева и занимает площадь в 1,7 гектара. Этот микрорайон активно развивается, и уже сейчас здесь ощущается нехватка социальных учреждений. Поэтому депутаты приняли решение зарезервировать место под строительство детского сада или школы с составлением соответствующей протокольной записи.

Кроме того, как сообщил журналистам в ходе пресс-подхода председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов, из программы приватизации было исключено порядка 10 подвальных и полуподвальных помещений с инженерными сетями.

– Практика показывает, когда такие помещения приватизируются, возникают проблемы с дальнейшей эксплуатацией общих коммуникаций, – подчеркнул Виктор Филонов. – Еще 5 свободных помещений мы отдаем в долгосрочную аренду на льготных условиях представителям малого и среднего бизнеса. Чтобы оптимально решить судьбу городского имущества, проект детально прорабатывался на комитетах, были проведены три совместных заседания с представителями департаментов городской администрации. Все внесенные изменения носят принципиальный характер.

О наполнении городской казны докладывал начальник департамента по финансам и бюджету мэрии Сочи Сергей Щербинин. По словам чиновника, в доходной части бюджет города вырос на 485 миллионов рублей. Запланированы траты на содержание клуба "Истоки" (дом культуры в микрорайоне КСМ. – прим. ред.),ремонт музея в Адлере и ремонт спортивного зала в школе №81 Лазаревского района. Порядка 17 миллионов рублей уйдет на цветочное оформление Адлерского, Центрального и Хостинского районов в преддверии подготовки Сочи к чемпионату мира по футболу 2018 года. Всего же, как отметил главный казначей курорта, в 2018 году по программе софинансирования местный бюджет получил из края 362 миллиона рублей. Большая часть полученных средств ушла на строительство пристроек к двум городским школам.

Рассматривался на сессии и вопрос по выполнению наказов избирателей. Некоторые из главных распорядителей бюджетных средств неудовлетворительно исполняют свои обязанности. Это администрации Центрального и Хостинского районов. Виктор Филонов попросил коллег лично разобраться в причинах и пригласить сотрудников районных администраций на заседание профильных комитетов с докладом.

– Поручения и предложения граждан нельзя оставлять без внимания, – подчеркнул председатель Городского собрания Сочи. – Основная часть наказов касается социальной сферы: детских и спортивных площадок, благоустройства территорий. В Сочи много неравнодушных граждан, и задача власти – слышать их просьбы и оперативно реагировать.

Кроме того, депутаты единогласно утвердили внесение изменений в ряд законодательных актов о передаче в безвозмездное пользование стоматологических и медицинских кабинетов школ и детских садов городским поликлиникам, утвердили списки членов избирательной комиссии муниципального образования город-курорт Сочи на 2017 – 2022 годы и внесли изменения в структуру комитетов Городского собрания Сочи. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]