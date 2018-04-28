Открытый диалог

В Сочи завершилась международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности Встреча в таком формате в России проводится в девятый раз. Предыдущие встречи прошли в Сочи, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном и Тверской области. С каждым годом число участников неуклонно растет, несмотря на геополитическую обстановку в мире. Так, в 2010 году в Сочи в первой встрече участвовали 43 страны и делегация ООН.

Количество стран-участниц в этот раз оказалось рекордным: на встрече в Сочи в этом году присутствовали три делегации разных подразделений Организации Объединённых Наций и 118 делегаций со всего мира. 50 государств были представлены на уровне секретарей Советов безопасности, вице-премьеров, советников по национальной безопасности и министров.

– Мы специально проводим конференции в разных федеральных округах, чтобы лучше познакомить наших партнеров с Россией, с разнообразием ее регионов, – пояснил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

За время форума участники обсудили возможные пути налаживания международного диалога, способы пресечения нелегального производства и оборота наркотиков, изучили проблемы информационной безопасности и проанализировали реальную угрозу всему миру, исходящую от террористических организаций.

Участники подчеркнули важность ООН и ее Совета безопасности в качестве международной структуры, которая призвана объединить усилия государств во имя укрепления мира и безопасности. Выступили против односторонних и силовых подходов в урегулировании кризисов в обход норм и принципов международного права, за решение этих вопросов путем диалога.

В течение трех дней состоялись пленарные заседания, дискуссии в формате круглых столов и двусторонние переговоры. В частности российская делегация по линии Совета безопасности провела более шестидесяти двусторонних встреч, более тридцати переговоров провели представители российских министерств и ведомств. С отдельными странами подписаны планы сотрудничества и меморандумы о взаимопонимании.

На конференции также было уделено внимание тематике обеспечения безопасности значимых культурных и спортивных мероприятий. Отмечено, что накоплен серьезный опыт сотрудничества международных служб безопасности и спецслужб во время подготовки и проведения фестивалей, форумов и спортивных мероприятий, в частности, Олимпиады 2014 года в Сочи.

Как отметил руководитель Совбеза России Николай Патрушев, Сочи был выбран площадкой первого форума неслучайно: перед страной стояли вопросы обеспечения безопасности во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года.

– Честно говоря, мы видели недоверие наших зарубежных гостей, когда в 2010 году показывали им строящиеся объекты. Они сомневались, сможем ли мы реализовать это в те сроки и в таком качестве, о котором заявлялось? И, что важно, после все убедились, что Олимпиада прошла в безопасных условиях. Взаимодействие на этом направлении надо будет продолжить, что особенно для нас актуально, во время предстоящего летом чемпионата мира по футболу, который пройдет в 11 городах России, – сказал Николай Патрушев.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]