МИР, МЁД, МАЙ!

В свои 93 года старейшина аула Большой Кичмай Рамазан Айтекович Гвашев, первым среди представителей коренного народа города-курорта отмеченный почетной наградой – медалью "За вклад в развитие Сочи", вполне доволен прожитой жизнью: посвятив себя семье, детям, внукам и любимому делу – пчеловодству, он преуспел во всем.

…Пчелы его любят. И он, похоже, без них никуда: вся жизнь связана с этими трудолюбивыми насекомыми. Житель Большого Кичмая Рамазан Айтекович Гвашев, три года назад успешно перешагнувший девяностолетний рубеж, является, пожалуй, старейшим пчеловодом города Сочи. Не так давно он отошел от активной работы, передав любимое дело сыновьям – Бакиру (на снимке внизу) и Талустену, но всегда рядом – поможет, поддержит, подскажет. Его опыт и знания бесценны, поэтому за советом приходят не только родственники и жители родного аула, но и приезжают также пчеловоды из других сел.

К традиционному для коренных жителей Причерноморья виду хозяйственной деятельности Рамазан Гвашев, имеющий профессиональное образование – более шестидесяти лет назад он окончил пчеловодческое училище в станице Дондуковской, – приобщил всех: своих детей, внуков, племянников, создав крепкую трудовую династию. Учил не просто навыкам ухода за пчелами и секретам производства настоящего кавказского меда, но и самому важному в жизни – быть трудолюбивыми, беречь природу, уважать и любить родную землю. Теперь, наблюдая за тем, как умело работают молодые поколения фамильного рода, он спокоен: его труд не напрасен.

…– Так сколько у вас все-таки внуков и правнуков, Рамазан Айтекович?

Простой, на первый взгляд, вопрос поставил старейшину в тупик. Задумался старик: а, действительно, сколько?

– Да я, честно говоря, давно уже со счету сбился, перестал пальцы на руках загибать, – бодро отвечает он. – Разве это главное? Важнее, что все они здоровы, радуют меня, а дом полон детского смеха, вот оно – настоящее счастье!

Род Гвашевых – один из крупнейших в Большом Кичмае. Люди все достойные, уважаемые, творческие, работящие. Каждая семья – отдельная поучительная история. Традиции здесь ценят трепетно, любовно хранят для будущих поколений. За быстрым рублем гнаться не привыкли, к выбору профессии подходят вдумчиво, серьезно. Среди представителей фамильной династии – ученые, педагоги, врачи, музыканты, предприниматели, общественные деятели и спортсмены. У адыгов говорят: счастье там, где есть старшие. И в этом Гвашевы – на особом счету: род богат старожилами. Сегодня самый главный, безусловно, – Рамазан Айтекович. Старейшина, являющийся главой большой семьи – помимо собственных детей, у него 17 внуков, 28 правнуков и одна праправнучка, а также многочисленные зятья, невестки, племянники, племянницы, – в старики записывать себя не собирается: дома не сидит, постоянно в движении. Ни одно общественное мероприятие в ауле – выборы, сход жителей, свадьба, субботник или строительство дома – без него не обходится. И в будние дни работы хватает – хозяйство большое, везде нужно успеть. Главная же забота – пчелиная пасека, Рамазан Гвашев – один из опытнейших пчеловодов во всей округе, более полувека посвятивший этому делу.

– Мы говорим ему: хватит, остановись, отдохни, сколько можно – немолодой уже! А он – нет, ворчит: рано меня списывать! – рассказывает один из сыновей старейшины Талустен Гвашев. – Без привычного ежедневного движения и общения с односельчанами уже не может, задыхается.

– Да, это люди особой закалки, – отметил мэр Сочи Анатолий Пахомов, побывавший однажды в гостях у Рамазана Айтековича. – Пройдя тяжелые испытания жизнью, они никогда не жалуются на судьбу, не опускают рук, не теряют оптимизма. У них всегда горят глаза, а это важный признак неуемной жажды жизни. Вот чему мы у них должны научиться прежде всего.

В дом Гвашевых градоначальник приезжал с важной миссией: лично поздравить старейшину с юбилеем и вручить ему высокую награду – медаль "За вклад в развитие Сочи". Побывать в гостях у почтенного старейшины здесь считается не просто знаком глубокого уважения к возрасту старожила и его заслугам, больше – уважением к давней традиции, которая неукоснительно соблюдается.

– Я твердо убежден: наше старшее поколение заслуживает намного большего, чем имеет сегодня, – сказал в разговоре с хозяином дома мэр курорта. – Да, увеличение пенсий – хорошо. Строительство жилья для ветеранов войны – очень нужное дело. Развитие здравоохранения, образования, культуры, благоустройство сельских округов – без этого тоже никак не обойтись. Но мы просто обязаны помнить и ценить добрые дела каждого из вас – воевавших на фронте, трудившихся в тылу, строивших мирную жизнь, не жалевших себя ради будущего нашей страны. Спасибо вам!

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]