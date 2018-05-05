ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ КАНАТОХОДЦЕМ!

Глядя на воздушных гимнастов, непринужденно балансирующих на канате, зачастую без страховки, под куполом цирка, всегда пыталась представить, что они чувствуют. Волнение? Страх? Эйфорию? Или все вместе взятое? В минувшие выходные мне довелось испытать их эмоции на себе с той лишь разницей, что гимнасты отрабатывают трюки день за днем, а мне предстояло подняться на высоту впервые. Но тем ярче прорисовалась картинка! Впрочем, обо все по порядку.

Побывать в каком-либо веревочном парке (тайпарке) мне хотелось всегда, благо, в нашем городе их предостаточно: от детских вариантов в "Ривьере" до уровня альпинистов-профессионалов в "Скайпарке". Выбор пал на тайпарк на кордоне "Лаура" рядом с Вольерным комплексом Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Очень уж захотелось совместить экстрим на лоне природы и общение с дикими животными.

Точной даты возникновения первого в мире веревочного парка не знает никто. Еще древние греки использовали комплекс воздушных препятствий для подготовки солдат. В начале 1900-х годов военно-морской начальник Джордж Герберт создал собственный метод гармоничного развития личности. Некоторые препятствия Герберт скопировал с верёвочных конструкций, увиденных на палубах морских судов. В 1980-х годах тайпарки получили широкое распространение в Европе и Америке, а в начале 1990-х появились и в России. Современные веревочные парки имеют систему страховки и включают в себя препятствия различной сложности – от простейших, доступных человеку с минимальной физической подготовкой, до сложных спортивных. Невысокие тайпарки могут располагаться над мягкой поверхностью (маты, песок), высокие и многоуровневые оборудуют страховочными альпинистскими тросами и рекомендованы для эксплуатации с использованием соответствующего снаряжения.

Тайпарк в Вольерном комплексе представляет собой полосу препятствий, расположенную на деревьях на высоте от 1 до 6 метров. Современный человек, вырванный из городской, полной стрессов жизни, попадает в условия, близкие к экстремальным, и получает массу удовольствия и адреналина. Аттракцион тренирует важные для любого человека качества – ловкость, координацию движений, реакцию, учит преодолевать свои страхи и тревоги. Веревочный парк не требует особой физической подготовки и абсолютно безопасен. Бешеный адреналин и масса впечатлений вам гарантированы! Для любителей активного отдыха представлены три маршрута: "Детский", "Семейный" и "Экстремальный". За одно прохождение по любому из имеющихся маршрутов вы заплатите 300 рублей; за два прохождения – 500 рублей; за три прохождения по 750 рублей. Протяженность маршрутов от 30 до 60 метров, высота от 1, 5 до 6 метров. Я как новичок выбрала маршрут "Семейный" – средней сложности.

Тяга к новым ощущениям была столь сильной, что нас не остановил даже начавший накрапывать дождь. Вообще, веревочный парк на "Лауре" – единственный в Красной Поляне, работающий круглогодично. Остальные хоть на пару недель да закрывают на профилактику.

После обмундирования в специальное снаряжение и подробного инструктажа мы приступили к восхождению. По-другому назвать это не могу, ибо эмоции переполняли. С системой страховки я разобралась не сразу: ну никак я не могла сообразить, что значит держать карабин "пистолетиком" и когда надо перестегивать страховку. К тому же никогда не думала, что я боюсь высоты. Особенно это ощущается на канате: земля уплывает из-под ног, канат, кажется тонкой ниточкой, на которой удержать равновесие практически невозможно. Пришлось делать пару глубоких вдохов перед каждым новым шагом. Хорошо, что можно было держаться за страховочный трос. Дальше пошло легче: висячие мостики и бревна я преодолела без проблем, а на некоторых площадках даже позволила сделать себе пару снимков на память. А вот паутина далась с трудом: все-таки руки у меня слабые, надо задуматься!

В финале маршрута нас ожидал троллейный спуск (проезд по тросу на специальном ролике. – Е.Е.). Инструктор Николай презентовал его как самый запоминающийся момент всего действа. Действительно, запомнилось, учитывая, что, находясь в подвешенном состоянии, было необходимо ногами "крутить педали", дабы доехать до финиша вперед лицом, а не другой частью тела. Я чувствовала себя Индианой Джонсом: хотелось одновременно кричать, смеяться и плакать. Успокаивало то, что система непрерывной страховки не позволяет самостоятельно сойти с маршрута или попасть в опасную для здоровья ситуацию. Все настолько продумано с точки зрения безопасности, что упасть здесь просто невозможно. Общее время прохождения маршрута у новичков обычно занимает от 15 до 30 минут. Я из графика не выбилась, и это радует! Второй раз путь проходится значительно быстрее, но, пожалуй, не так интересно. Поэтому люди знающие рекомендуют усложнять маршруты, в тайпарке для этого есть направление "Экстремальное": оно длиннее, выше и гораздо сложнее. К веревочным и деревянным мостикам, канатам, различным ступеням, троллеям, бревнам, кочкам и перекатам добавляются подвесные скалодромы. Этот маршрут мы оставили до следующего раза.

Получив порцию адреналина и заплатив еще по 300 рублей, отправились на экскурсию по Вольерному комплексу. О нем тоже стоит рассказать подробнее. Созданный в 2004 году Вольерный комплекс – это место содержания животных, встречающихся в дикой природе Кавказа, а также своеобразный реабилитационный центр для животных и птиц, которые по разным причинам попали в беду и вряд ли смогли бы самостоятельно выжить в дикой природе. Здесь представлены зубры, волки, шакалы, енотовидные собаки, косули, кавказские благородные олени, дикие кабаны, а также редкие птицы – орлан-белохвост, степной орел и другие. Это зоопарк на природе с той лишь разницей, что в вольерах обитают животные и птицы, характерные именно для Кавказа.

Нам опять повезло. Буквально накануне в Вольерном комплексе привели потомство енотовидные собаки и сразу две дикие свиньи. Имен малышам пока не дали, а вот опекунов уже активно ищут. Содержание животных – дело затратное, поэтому руководство заповедника от благотворительности не отказывается. К тому же у опекунов ряд бонусов: они могут давать питомцу имя, навещать его по собственному желанию, проводить уходные процедуры и даже помогать в благоустройстве вольеров. Кроме того, нам удалось на расстоянии вытянутой руки увидеть зубра Муара, обычно старожил комплекса посетителей игнорирует, но тут, прельстившись молоденькой травкой, решил подойти поближе. Не дай Бог встретиться с этим мощным животным в живой природе! От одного дыхания становится не по себе. Но с тем, что эта мощь удивительно гармонично сложена, трудно поспорить. Кстати, подробно прочитать о местной фауне и научной работе, которая ведется в заповеднике, можно в специальной литературе, приобрести которую наравне с разнообразными сувенирами можно в Визит-центре заповедника, расположенном неподалеку.

Одним словом, если вы устали от серых будней – поспешите на кордон "Лаура", масса положительных эмоций вам обеспечена!

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]