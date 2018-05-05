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ЕЛЕНА ВЕСНИНА ПОЛУЧИЛА ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА

ЕЛЕНА ВЕСНИНА ПОЛУЧИЛА ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА
Суббота, 5 Май, 2018 - 07:07

Известная теннисистка приехала в родной город специально, чтобы получить FAN ID.
– Это грандиозное событие, это праздник спорта, праздник футбола. И нам на самом деле очень повезло, что в нашей стране пройдёт этот турнир. Кстати, я планирую быть в Сочи на одном из матчей группового этапа – Испания против Португалии, – сказала посол Сочи как организатора Чемпионата мира по футболу 2018 Елена Веснина.
Кроме центра в ТЦ “Море Молл”, в котором побывала сегодня прославленная теннисистка, получить персонифицированную карту зрителя можно в Олимпийском парке, в главной трибуне “Формулы-1”. Процедура получения паспорта болельщика осталась такой же, как и во время проведения Кубка конфедераций в 2017 году.
– Сначала нужно зарегистрироваться. Можно на сайте, можно у нас в центре. Затем, после рассмотрения заявки, болельщик придёт к нам и получит паспорт. Это займёт от трёх до пяти минут, – пояснила менеджер центра выдачи паспортов болельщика Ирина Ульянова.
Она напомнила о том, что FAN ID лучше получить заранее. Имея на руках паспорт болельщика, можно уже сейчас забронировать билеты на бесплатный проезд между городами-организаторами Чемпионата мира по футболу-2018.
Станислав ПАВЛОВ.

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