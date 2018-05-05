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ЭКСКУРСОВОДЫ С МЛАДЫХ НОГТЕЙ

ЭКСКУРСОВОДЫ С МЛАДЫХ НОГТЕЙ
Суббота, 5 Май, 2018 - 07:09

В Сочи состоялся круглый стол на тему детско-юношеского туризма и взаимодействия
учреждений общего и дополнительного образования

Педагоги школ и центров дополнительного образования, представители Природного орнитологического парка, а также ученики школ и лицеев, имеющие опыт проведения экскурсий, обсудили вопросы развития проекта "Детский образовательный туризм".
Данный проект является краевой инновационной площадкой, и в нем принимают участие ученики 5-8 классов, которые в будущем планируют стать профессиональными экскурсоводами. В программу обучения входят основы экскурсионного дела, кубановедение, литература, изобразительное искусство. Помимо теоретической части, для детей подготовлена и практическая, что в дальнейшем помогает им успешно самостоятельно проводить пешеходные экскурсии по городу.
Обучение детей осуществляют педагоги Центра внешкольной работы, сотрудники орнитологического парка, Музея истории города-курорта и профессиональные экскурсоводы.
В рамках круглого стола педагоги поделились своим опытом подготовки детей. Так, например, педагог гимназии №6 Галия Огнева рассказала о внедрении программы "Путешествие по родному краю", которая успешно интегрирует материал школьных предметов. Обучение ведется с первого класса, и в течение четырех лет дети получают большой пласт знаний, который к 5-6 классу позволяет уже самостоятельно проводить экскурсии для гостей города.
В заключение круглого стола заместитель директора по научной работе Природного орнитологического парка Лев Шагаров пригласил детей на кольцевание птиц.
Лариса Папантонио, директор Центра внешкольной работы.

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