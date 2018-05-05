Как сочинцы встречали первомай

Традиционное первомайское шествие собрало в Сочи рекордное количество участников – 30 тысяч человек Первомайская демонстрация в Сочи всегда собирает немало горожан. В этот раз можно сказать, что в шествии принял участие весь город, – поскольку там были представители сочинских здравниц, отелей, школ общеобразовательных и спортивных, центров дополнительного образования, медицинских учреждений, вузов, а также крупных предприятий и организаций.

Колонны, празднично оформленные шарами, цветами, под музыку прошли от Зимнего театра к площади Южного мола. Перед стартом демонстрации на Театральной площади с Первомаем участников поздравил глава города Анатолий Пахомов:

– В Сочи живут настоящие труженики. И благодаря их стараниям в благоустройстве, в поддержании порядка, в озеленении, в предоставлении услуг наш город лидирует по спросу на предложения уже на майские праздники. И это только начало сезона. Впереди еще много событий, когда в Сочи будут собираться одномоментно десятки тысяч гостей.

Особенностью праздника этого года стало то, что впервые в демонстрации приняли участие юнармейцы. Более 100 участников патриотического движения несли в руках флаг России. Не менее яркой стала колонна футбольных болельщиков чемпионата мира. Они были экипированы в форму сборных стран-участниц Мундиаля или в костюмы, в которых по цвету и национальным атрибутам угадывалась принадлежность к той или иной стране.

Конечной точкой демонстрации стала площадь Южного мола, где был организован "Парад достижений" лучших творческих коллективов города.

Стоит отметить, что в празднике были задействованы площадки в различных районах Большого Сочи. Жители и гости курорта смогли принять участие в конкурсах, квестах, посетить концерты и ярмарки мастеров.

Особым подарком для сочинцев в эти дни стала возможность посетить парусник "Херсонес", который зашел в город на несколько дней. В этот раз парусник прибыл в город под алыми парусами, и фотографии на фоне "Херсонеса" буквально в первые часы разлетелись по социальным сетям.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]