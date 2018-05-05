Владимир ПУТИН: "Россия к турниру готова!"

На правительственном совещании в Сочи обсудили подготовку регионов к футбольному чемпионату мира Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл в Сочи заседание наблюдательного совета организационного комитета "Россия-2018". В нем принял участие президент ФИФА Джанни Инфантино. На заседании обсуждались вопросы готовности стадионов и других инфраструктурных объектов в городах, принимающих матчи Мундиаля, к предстоящему чемпионату мира по футболу, а также транспортное, медицинское и информационное обеспечение турнира. Главы регионов доложили президенту о ходе подготовки в режиме видеоконференции.

Открывая заседание, глава государства заметил, что подготовка к чемпионату мира по футболу в стране практически завершена.

– В России к турниру готовы. Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства, – подчеркнул Президент РФ Владимир Путин.

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что на данный момент реализовано 89% билетов на чемпионат мира по футболу. Учитывая такой интерес, не сложно предсказать, что практически на всех матчах чемпионата трибуны будут заполнены.

В течение целого месяца одиннадцать городов страны будут находиться в центре внимания всего мира. Для освещения матчей ЧМ-2018 уже аккредитованы более двух тысяч журналистов из российких и зарубежных средств массовой информации, включая десятки международных средств массовой информации. Регионам предстоит не только организовать матчи чемпионата мира, но и принимать болельщиков и туристов, которых привлечет в Россию это крупное международное спортивное событие.

– Нагрузка на все региональные структуры вырастет в разы. Ситуация потребует постоянного внимания и вашего личного участия в организации этой работы. Комфорт жителей, удобная логистика для гостей и спортсменов, автодорожная обстановка, культурные мероприятия – всё это забота регионов, – напомнил главам регионов президент. – Отдельно обращаю внимание на своевременное и надёжное благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков. Причём имею в виду не только те субъекты, где пройдут матчи, но и те, где будут жить и тренироваться команды, которые будут посещать болельщики. Это задача не только к чемпионату, разумеется. Порядок, благоустройство – это повседневная работа региональных и муниципальных властей прежде всего в интересах местных жителей.

Задача хозяев турнира – позаботиться о каждом болельщике, посещающем матчи первенства. Волонтёры, представители сферы услуг, работающие на объектах чемпионата, должны быть готовы оказать гостям необходимое содействие по самому широкому спектру вопросов, будь то размещение, питание или культурная программа. Президент поручил организовать максимально комфортное перемещение гостей турнира между городами-организаторами первенства. Кстати, Россия впервые за всю историю чемпионатов мира гарантировала болельщикам право бесплатного проезда. Для этого дополнительно предоставлено свыше 700 поездов.

Важно, что созданная инфраструктура, включая современные аэропорты, вокзалы, дороги, развязки, наработки в сфере цифровых технологий и интеллектуальных систем управления, будет гармонично интегрирована в транспортный каркас страны и послужит динамичному развитию наших регионов, городов, деловой активности в стране в целом и, конечно же, повышению качества жизни наших людей. Безусловно, особое внимание потребуется уделить вопросам безопасности. При этом правоохранительным органам следует выполнять все необходимые процедуры предельно корректно и деликатно, помнить, что чемпионат для многих тысяч болельщиков со всего мира – это большой праздник.

В России всегда рады гостям и открыты для общения. Объединяющая людей атмосфера турнира, позитивный настрой зрителей и участников, образ России как гостеприимной страны – это значительная часть будущего наследия чемпионата мира по футболу.

Успешное проведение мероприятия такого уровня всегда вызывает у людей желание заняться спортом, неравнодушное отношение к общественной жизни страны, стремление быть полезным.

Яркий пример – Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, где мы сейчас находимся, по завершении которых тысячи детей и взрослых выбрали для себя спорт, активный образ жизни. Я не сомневаюсь, такой же значимый эффект будет иметь и чемпионат мира по футболу, тем более это один из самых любимых и популярных в России видов спорта, – сказал Владимир Путин.

Этим летом в Россию приедут самые талантливые футболисты мира. Но, конечно, особое внимание российских болельщиков будет приковано к выступлению национальной команды. Участники заседания выразили надежду, что наши футболисты, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики.

В тот же день глава государства Владимир Путин провел встречу с президентом футбольной международной федерации Джанни Инфантино. Они получили паспорта болельщиков, а затем проинспектировали готовность стадиона "Фишт", на котором будет сыграно 6 матчей турнира.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Среди них Казань, Нижний Новгород, Саранск, Волгоград, Сочи и Калининград. Матч Чемпионата мира по футболу 2018 за третье место пройдет в Петербурге, а финал – в Москве. Официальным символом спортивного мероприятия является волк Забивака. Посмотреть расписание матчей можно на официальном сайте ЧМ-2018.

Подготовила

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]