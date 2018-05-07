РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ СТАРТ!

В этом году, в связи с предстоящим Мундиалем, чемпионат Сочи по футболу начался раньше обычного – в канун Первомая. Однако назвать футбол весенним (то есть скучным) никак нельзя. Даже судя по стартовым матчам. Команды, а их в турнирной таблице тринадцать, показывают игру открытую, атакующую, результативную – ту, которая так импонирует зрителям.

В первых четырех поединках забит двадцать один мяч! Тут и нынешние хоккеисты позавидовали бы. Однако обилие голов отнюдь не свидетельствует о явной слабости оборонительных порядков. Дело в том, что если одни коллективы хорошо укомплектованы опытными игроками еще с прошлого, а то и позапрошлого сезона, то другие существенно омолодили составы, переживая нелегкую пору смены поколений, и, естественно, выглядят пока несыгранными, хотя и стараются.

Взять, к примеру, встречу чемпиона города "Адлера" с "Жемчужиной", цвета которой доверено защищать юным футболистам. В единоборстве с явным фаворитом они показали, что стойкости, подлинно спортивного самолюбия им не занимать. В первом тайме адлерцы как ни наседали на чужие ворота, так и не смогли создать по-настоящему голевой момент: защита действовала цепко, с применением прессинга, использованием аккуратных подкатов и других эффективных приемов. И только после перерыва сказались опыт и взаимопонимание с полуслова футболистов "Адлера", вместе прошедших огонь и воду; пять раз голкиперу "Жемчужины" пришлось вынимать мяч из сетки ворот. Но ведь в результате таких матчей юноши достигают главного – соревновательного опыта, закрепления чувства коллективизма, выработки тактических действий. И в последующих матчах, а их впереди два с лишним десятка, юная футбольная поросль наверняка постарается это доказать.

Также надеемся, как и будет набираться опыта другая, ныне практически юношеская и не менее перспективная команда "Источник", блиставшая на городском уровне на рубеже веков. Теперь ее спортивную честь отстаивают в основном пятнадцати-шестнадцатилетние ребята, которых тренируют как раз те, кто срывал аплодисменты болельщиков и добивался высших наград лет двадцать назад. А пока "Источнику" трудно было противостоять на равных опытному турнирному бойцу в лице "Алании". В итоге, как и в случае с "Жемчужиной", поражение с разницей в пять мячей. Но ведь два и удалось забить, причем довольно красиво, в результате быстрых многоходовых комбинаций.

Преподнес первый тур и явный сюрприз, автором которого стала команда "ЧНК Сочи" (Черноморская нефтяная компания). Она-то не только на равных противостояла одному из фаворитов, неуступчивому, меньше всех пропускающему "Кичмаю", но и вынудила его дважды возобновить игру с центра поля; тот смог лишь, как говорится, размочить счет.

Наконец, "Медик-2" опять-таки в напряженной, непредсказуемой борьбе сломил (3:1) сопротивление "Интернационала".

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]