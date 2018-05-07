КОРТ НИЧЬИХ НЕ ПРИЗНАЁТ

Всероссийский теннисный турнир, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся на, можно сказать, легендарных кортах курортного парка "Ривьера", где оттачивали мастерство Марина Шарапова, Евгений Кафельников, Елена Веснина. Около ста юношей и девушек в возрасте до тринадцати лет собрали эти соревнования, организованные Сочинской городской федерацией тенниса. За награды спорили представители Москвы, Ростова-на-Дону, Барнаула, Челябинска, Новокузнецка, Тольятти, Череповца, Таганрога, Сочи и других городов.

Хозяева кортов и на сей раз убедительно доказали, что олимпийская столица – один из форпостов тенниса в стране; главные награды достались им.

Одним из самых захватывающих поединков стал тот, где в борьбе за первое место встретились Софья Наливайко и Ульяна Чиж. Девушкам не занимать было и отточенной техники, и разнообразия тактических приемов, и завидной выносливости, и здорового спортивного самолюбия. Сначала соперничество шло практически на равных, о чем говорит результат первой партии – 6:4 в пользу Софьи. Окрыленная начальным успехом, во втором сете она действовала еще более уверенно и точно, в итоге – 6:1 и главный приз.

В финале юношеского турнира, куда вышли Виктор Карпов и Дмитрий Василенко, свое имя в полной мере оправдал Карпов; его победа сомнений не вызывала. В решающем поединке он с лихвой продемонстрировал упорство характера, собранность и выдержку, что отразилось в цифрах на табло – 6:2, 6:1 в его пользу. И вот она – высшая ступень пьедестала почета.

Большой интерес у зрителей вызвали и встречи за третье место. Здесь Арине Шашковой с немалым трудом удалось сломить отчаянное сопротивление своей тёзки из Барнаула Сафоновой – 6:4, 6:4. Максим Крамаренко взял верх (6:4, 6:1) над Артемием Кисловым. В смешанном разряде сильнейшими стали Ульяна Чиж и Максим Крамаренко. Дипломы и кубки вручили им президент городской федерации тенниса Анна Кафельникова и главный судья соревнований сочинский тренер Виталий Голиков.

Николай КУРГАНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]