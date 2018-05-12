РЕКА "БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА"

Более 80 тысяч сочинцев прошли по главным улицам курорта с портретами родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны. В их числе была и корреспондент газеты "Новости Сочи".

Утро 9 Мая выдалось на редкость солнечным, хотя накануне обещали грозу и проливной дождь. Впрочем, собравшихся на площади перед Зимним театром, а именно оттуда вот уже несколько лет традиционно стартует праздничная колонна, даже ураганный ветер вряд ли бы остановил. Сколько патриотизма, решительности и гордости было в глазах тех, кто любовно сжимал в руках древко штандартов с фотографиями близких, давно ушедших из жизни! Шары, знамена, георгиевские ленты, гвоздики, васильки, ромашки и …лица, бесконечное море лиц, открыто и смело глядящих с пожелтевших фотографий военных лет.

Честно признаюсь, в подобной акции участвовала впервые, а потому масштаб впечатлил, равно как и то благоговение, с которым наш народ относится ко Дню Победы. Это огромное уважение к людям, ценой своих жизней отвоевавшим мир для будущих поколений, впитали россияне с молоком матери. А пока жива память – герои Великой Отечественной войны бессмертны.

Мы с дочерью-первоклассницей готовились к акции заблаговременно. В семейном альбоме нашли портрет прадедушки – Алексея Ивановича Ермакова. Он был военным, участвовал в боях при Халкин-Голе на монгольско-маньчжурской границе еще в 1939 году. В годы Великой Отечественной войны был политруком и командиром 386-го легкого артиллерийского полка Резерва главного командования, принимал участие в освобождении Белоруссии и с Победой вернулся к родным. Дожил до 80 лет и всегда накануне 9 Мая рассказывал школьникам о героизме советских солдат.

На Театральную площадь мы пришли почти за час до начала шествия. Дочь шла в колонне со своими одноклассниками из гимназии № 8. Перед началом акции глава города Анатолий Пахомов поздравил ветеранов, жителей и гостей Сочи с праздником, назвав этот день самой яркой и торжественной страницей в истории нашей страны.

– Это была Победа в войне, которая стала суровым испытанием для людей всего мира, – отметил Анатолий Пахомов. – С тех времен прошло 73 года, но подвиг нашего народа в битве с фашизмом останется в веках как пример мужества, героизма и безграничной любви к Родине. Нет ни одной семьи в нашей стране, которую война обошла бы стороной. И сегодня мы благодарим участников тех страшных событий за мирное небо.

После приветственного слова торжественная колонна двинулась по Курортному проспекту в сторону стелы "Подвиг во имя жизни". Возглавили ее ветераны Великой Отечественной войны. Весь путь они преодолели в ретро-автомобилях. Трудно передать словами те эмоции, которые испытываешь шагая в колонне "Бессмертного полка" и глядя на портреты солдат войны. Почти на всех молодые лица: вот слева от меня "идет" медсестра, справа – штурман эскадрильи, впереди – танкист, позади – артиллерист. Белорусский фронт, Западно-Украинский фронт, Карельские войска… Эти бойцы вряд ли бы встретились в реальной жизни. Но здесь,спустя 73 года после Великой Победы они "идут" бок о бок по Курортному проспекту Сочи, которого, впрочем, могло и не быть, если бы не мужество и героизм этих людей. Многим из них, судя по датам на снимках, не довелось пройти победным маршем по Красной площади. Они навсегда остались в памяти родных и потомков юными бойцами, повзрослевшими за одну ночь.

Генетика не перестаёт удивлять. Некоторые так похожи на своих славных дедов и прадедов, что временные рамки стираются, и кажется, что рядом с тобой шагает тот самый солдат из 1943-го или 1945-го года, только в штатском.

По всему маршруту участников акции сопровождали песни военных лет, льющиеся из динамиков, и живой коридор из сочинцев и гостей курорта, которые также держали фотографии родственников. Колонна живым эхом откликалась на "Катюшу", "Синий платочек", "Последний бой", "День Победы". Наравне со старшим поколением активно пела и молодежь. У стелы Михаилу Архангелу участников шествия приветствовали ветераны Великой Отечественной войны. На груди победителей сверкали награды, а в глазах – стояли слезы. День Победы – поистине "праздник со слезами на глазах". Участники шествия дарили им цветы, бумажных голубей как символ мира и троекратное "Ура"! И это было столь волнительно, что по коже бежали мурашки.

Самая многочисленная колонна, по сообщениям пресс-службы администрации города, была в Центральном районе. Шествие здесь продолжалось более двух часов. Участие в нем приняло 70 тысяч человек, это, к слову, население довоенного Сочи! Река "Бессмертного полка" разлилась по Курортному проспекту от Театральной площади до входа в парк "Ривьера". Когда первые ряды финишировали у стелы "Подвиг во имя", последние еще не стартовали.

Около 10 тысяч сочинцев вышли на центральные улицы Лазаревского, Хостинского и Адлерского районов, а в Олимпийском парке к международной акции присоединились педагоги, сотрудники и воспитанники "Сириуса". В трудных условиях военного времени над задачами вооружения и развитием оборонного производства работали люди самых разных профессий, в том числе академики, лаборанты, механики. Так, дедушка 14-летней москвички Дарьи Репниковой – Репников Иван Семенович – был ученым-химиком, работал в секретных военных лабораториях над высокоэффективными зажигательными смесями и боеприпасами различных типов, а многие раненые солдаты своим спасением были обязаны ученым, создавшим противомикробные и антибактериальные медицинские препараты.

9 Мая в нашей стране – народный и самый любимый праздник. Победа ковалась советскими людьми на фронтах и в тылу, в блокадном Ленинграде и в секретных лабораториях. У этого праздника своя атмосфера, свой дух… дух народа-победителя! И чтобы его прочувствовать, на мой взгляд, просто необходимо встать в строй "Бессмертного полка", чтобы, как писал Роберт Рождественский, "пронести через года, через века память о тех, кто уже не придет никогда!".

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]