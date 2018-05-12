НЕ СТИХНЕТ БОЛЬ, НЕ ПОТУСКНЕЕТ ПАМЯТЬ!

Сочи, как и все города нашей страны, принял участие в праздновании 73-й годовщины Великой Победы. Еще накануне 9 мая поздравления получили ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Сочи.

Одним из первых памятных мероприятий стал митинг у стелы "Подвиг во имя жизни". По традиции медицинская общественность города ранним утром 8 мая собралась у памятника, воздвигнутого врачам и медсестрам, работавшим в сочинских госпиталях. Неизменно современные коллеги медиков военных лет приходят к стеле в белых халатах, чтобы почтить труд и подвиг всех, кто поднимал и ставил на ноги раненых солдат и офицеров Великой Отечественной войны.

– Нет слов, которые могли бы выразить то горе, которое принесла война. Цена нашей Победы – 27 миллионов павших за свободу и независимость. И нет семьи, которую эта трагедия обошла бы стороной, – отметил на памятном митинге глава города Анатолий Пахомов. – С самого начала войны Сочи стал городом-госпиталем, и благодаря работе медиков более 335 тысяч солдат и офицеров вернулись на фронт. Есть и те, кого спасти не удалось, они покоятся на мемориале. Их имена сохранены в мраморе и навечно останутся в нашей памяти.

Митинг у "Подвига во имя жизни" – это всегда трогательное мероприятие, напоминающее о том, что Победа ковалась не только на полях сражения, но и в тылу, силами женщин и подростков, медработников, которые работали круглосуточно и не покладая рук.

Вечером этого дня также прошла акция "Свеча памяти", в которой приняли участие школьники и студенты Сочи. Участники с зажженными свечами прошествовали от площади Северного мола к Южному молу, после чего в море был спущен траурный венок.

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9 Мая памятные мероприятия по традиции начались с возложения цветов и венков на мемориале в Завокзальном микрорайоне. Тысячи сочинцев пришли к мемориалу, чтобы почтить память павших и поздравить с праздником живых участников Великой Отечественной войны. Для тех, кто до сих пор не знает место захоронения своего солдата, у кого отцы и деды не вернулись с фронта и числятся без вести пропавшими, возложение цветов к мемориалу – это возможность поклониться тому подвигу, который они совершили на полях сражения.

– Девятое мая – это особый день, день нашей радости, день нашей гордости. И день памяти о миллионах соотечественников, павших на полях войны, замученных в фашистских концлагерях, умерших от ран, голода и лишений. За Великую Победу над фашизмом наша страна заплатила огромную цену. И мы не просто должны помнить об этом, мы обязаны передать эту память нашим внукам и правнукам, – сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

Цветы к Вечному огню и другим военным памятным местам Сочи жители по традиции несли в течение дня.

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Торжественный митинг с участием сочинцев и гостей курорта всех поколений прошел в День Победы возле памятника на улице Клубничной в Центральном районе, где покоятся сорок пять солдат Великой Отечественной войны.

В канун самого радостного праздника сотрудники санатория "Актёр" провели здесь реставрационные работы, облагородили прилегающую территорию; им помогали учащиеся. Ребята из средней школы №10, Профессионального техникума во время митинга трогательно исполнили любимые всеми песни о героях былых времен, с волнением и гордостью прочитали стихи о тех, кто ковал Победу на боевом и трудовом фронте.

А в начале праздника, который вели Сергей и Анастасия Титовы, проникновенные слова во славу фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны прозвучали из уст депутатов Городского собрания Геннадия Глазырина, Кирилла Гордона, Надежды Митрофановой, Владимира Торосяна, Дениса Котикова, председателя первичной организации общества инвалидов "Новый Сочи" Владимира Порхачёва, координатора партии "Единая Россия" Вадима Белоуса, председателя общества предпринимателей города Виктора Нудги, председателя совета ТОС "Гагаринский" Игоря Виноградского, председателя совета стариков Черноморского округа Кубанского казачьего войска Владимира Крыжановского.

Член совета ТОС микрорайона Гагаринский Григорий Гвазава, ветеран спорта Николай Мельник сказали о том, что нужно продолжать работу по установлению имен солдат, погибших или умерших от ран в годы войны.

В заключение митинга к подножию памятника были возложены венки и цветы. Елена НОВИКОВА, Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]