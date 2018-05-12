Сочи. Хоккей. Победа!

Команда "Легенды хоккея", в которой играл Президент России, обыграла своих соперников "Сборную Ночной Лиги" со счетом 12:7.

Глава государства Владимир Путин по традиции принял участие в гала-матче VII Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. Встреча команд "Легенды хоккея" и "Сборная Ночной Лиги" прошла в четверг в Сочи в ледовом дворце "Большой".

–Хочу еще раз поблагодарить участников фестиваля за то, что вы, занимаясь спортом сами, подаете блестящий пример нашим будущим звездам, молодым спортсменам, которые здесь тоже представлены, любителям спорта всех поколений – обратился Владимир Путин ко всем присутствующим до начала матча. – А сами вы прекрасные спортсмены, поскольку, несмотря на загруженность и занятость текущими делами и заботами, находите время для спорта. Благодаря вам миллионы людей делают выбор в пользу здорового образа жизни. И это по-настоящему весомый вклад в здоровье нации.

В этот раз глава государства стал самым успешным игроком встречи, забив пять шайб и сделав две результативные передачи. Напарниками Владимира Владимировича по площадке стали знаменитые хоккеисты, бизнесмены и политические деятели: Павел Буре, Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Сергей Шойгу, Владимир Потанин. Зрителями гала-матча стали порядка десяти тысяч человек.

По окончании игры Владимир Путин еще долго общался со зрителями, расписывался на спортивных футболках, а двум юным болельщикам подарил клюшки, которые, по его словам, сделаны из новогодней кремлевской елки.

Станислав ПАВЛОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]