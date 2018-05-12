ПОДВИГ СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ

Героическая история Великой Отечественной войны наглядно продемонстрировала всему миру глубокую мудрость истины, гласящей, что сила народа – в его единстве. Не одно поколение граждан Советского государства было воспитано на достойных преклонения свидетельствах истинного патриотизма обычных, ничем, в общем-то, не отличавшихся от других до войны семей, но которым, уже впоследствии было суждено навечно войти в славную летопись победы над жестоким врагом. Среди хрестоматийных, всем известных примеров, на которых десятилетиями воспитывали молодежь, – знаменитая семья Степановых, снарядившая на фронт девять своих сыновей, ни одному из которых не довелось выжить в схватке с фашистами. Подобная легендарная семья была и у причерноморских адыгов: жители аула Большое Псеушхо Шапсугского (ныне – Лазаревский и Туапсинский) района, супруги Казбулет Хачашевич и Чебахан Умаровна Шхалаховы проводили на защиту Отечества девять своих сыновей, трех внуков и невестку! Домой вернулись только два сына и два внука... Чебахан Шхалахова вырастила и воспитала пятнадцать детей: своих шесть сыновей и трех дочерей, а также оставшихся без матери четырех сыновей и двух дочерей мужа от первого брака. Будучи от природы добрым и жизнерадостным человеком, она отличалась гостеприимством, хлебосольством, всю себя посвятила детям, поровну одаривая их искренней материнской любовью, никогда не разделяла на своих и чужих.

Имея крепкие крестьянские корни, с детства познав все тяготы нелегкого труда и цену каждому куску хлеба, которого в родительском доме всегда не хватало, Чебахан с глубокого детства приучалась к ведению домашнего хозяйства, помогала отцу и матери в работе на поле. Эти же навыки, столь нужные любому сельскому жителю, который издревле кормился плодами рук своих, взращенных на земле, обильно политой тяжким потом, она прививала и своим детям, никогда не боявшимся труда.

То, что не удалось в молодости ей – стать по-настоящему грамотным и образованным человеком, – она смогла в полной мере дать своим детям: все сыновья и дочери Шхалаховых получили образование. Было время, когда их дом всегда был полон аульской детворы, с радостью бывавшей в гостях у Чебахан, предоставлявшей неугомонным подросткам все необходимые условия для аккуратного выполнения домашнего задания.

Как рассказывают, Чебахан Умаровна была одной из первых черкешенок Шапсугского района, вступивших в комитет бедноты, являлась членом аульского Совета, депутатом сельсовета, смогла даже организовать в Большом Псеушхо женский совет. Часто выступала на собраниях, открыто говорила о проблемах, волнующих простых людей.

С детства, вспоминают старейшины аула, Чебахан обладала природным даром врачевателя, имела глубокие познания в народной медицине, великолепно разбиралась в местных травах. Во времена первых лет советской власти, задолго до появления здесь фельдшерского пункта, она избавляла односельчан от различных недугов – в дом Шхалаховых за помощью и исцелением шли и старые, и молодые.

Когда началась война, благословляя сыновей перед уходом на фронт, Чебахан, стойко подавляя в себе материнские слезы, напутствовала детей твердым призывом "не посрамить чести матери, храбро сражаться с врагами, уничтожать их как саранчу".

Впрочем, дождаться возвращения сыновей домой этой славной матери так и не довелось: в разные годы войны одна за другой в дом Шхалаховых пришли семь похоронок. Джамбот пал смертью храбрых в боях за Таганрог. Аталах воевал в составе корпуса под командованием генерала Кириченко, погиб в боях под Моздоком. Аюб пал смертью храбрых при освобождении Севастополя. Хаджерет погиб в сентябре 1944 года на Украине, Хусейн – под Армавиром.

Рассказывают, когда в дом Шхалаховых пришла повестка из военкомата на имя Османа – самого младшего в семье, юный паренек от радости и гордости танцевал лезгинку. Он погиб в первый же месяц войны под Житомиром…

Выдержать выпавшие на ее тяжелую материнскую долю страдания Чебахан Умаровна не смогла – 14 августа 1943 года она ушла из жизни. В этот же день, когда ее тело было предано земле, в Большое Псеушхо пришла весть о смерти еще одного сына, Хасана. Из девяти сыновей Казбулета и Чебахан с фронта вернулись только двое – Шовобук и Кримчерий.

Самый старший из братьев Шхалаховых, Рамазан, в силу возраста и состояния здоровья уйти на фронт не смог, но достойно проявил себя самоотверженной работой в тылу. Рамазан Казбулетович, имевший шесть детей, отправил на защиту Отечества двух своих сыновей – Аскербия (он погиб под Москвой) и Асланбия (будучи разведчиком, он отважно сражался на разных фронтах, получил тяжелое ранение, вернулся домой инвалидом).

Судьба русской женщины Фаины Кирилловны Афанасьевой, родившейся в Туапсе в простой рабочей семье, диковинным образом переплелась с шапсугским родом Шхалаховых. В 1939 году она окончила курсы медсестер, работала в железнодорожной поликлинике станции Туапсе. В тот же год вышла замуж за учителя Аскербия Шхалахова. Вскоре у них родился сын Анатолий. Когда с фронта пришла весть о гибели мужа, Фаина сама решила идти на войну. В марте 1942 года она попала в состав 4-го медико-санитарного отдела Черноморского флота. Младший сержант медицинской службы Фаина Шхалахова погибла через четыре месяца, 20 июля, защищая Севастополь.

Асланбий Рамазанович Шхалахов родился в 1926 году, поэтому, естественно, по возрасту призыву в армию не подлежал. После учебы в Тюменском военном училище, куда его направили по распоряжению военкомата, в мае 43-го он уже воевал в звании сержанта-разведчика на южном фронте. Часто ходил в тыл врага, брал в качестве "языка" немецких офицеров, координировал огонь нашей артиллерии по позициям врага. В июле 1943 года воевал на Курской дуге, где получил ранение. После госпиталя Асланбий вновь оказался в действующей армии, участвовал в операции по форсированию Днепра, освобождал Белоруссию, Польшу. Домой он вернулся в июле 1944 года. Грудь восемнадцатилетнего (!) фронтовика украшали многочисленные ордена и медали, по которым можно было судить о всех перипетиях его славного боевого пути.

Айдамир – сын Алтуха Казбулатовича Шхалахова, внук Чебахан, – став выпускником Тбилисской школы радистов, воевал под Ростовом, освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, Болгарию. Рассказывают, что когда Чебахан отправляла внука на фронт, напутствовала его быть смелым, отважным, достойным чести фамильного рода: "Ты, Айдамир, уходишь на фронт из мужчин нашей семьи последним. Твои отец и дяди мужественно сражаются с ненавистным врагом. Сражайся и ты храбро, вернись домой с победой!". Айдамир прожил долгую жизнь, его не стало более десяти лет назад.

"Тихий" подвиг простой адыгской семьи из небольшого горного аула сегодня известен далеко за пределами края – о нем пишут в книгах и газетах, рассказывают детям на уроках истории и мужества в школах, посвящают музейные экспозиции. Память о легендарной матери Чебахан Шхалаховой, пожертвовавшей ради спасения Отечества от ненавистных оккупантов самым дорогим – жизнью своих детей и внуков, с благодарностью хранят многие поколения. И будут помнить всегда!

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]