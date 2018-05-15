Зимний: сквозь десятилетия

Сочинский Зимний театр отмечает свое 80-летие. Именно 15 мая 1938 года

на сцене театра впервые была дана опера Н.А.Римского-Корсакова "Царская невеста". Формат Сочинского концертно-филармонического объединения, как и формат самого Зимнего театра, уникален. В России на сегодняшний день действует более 600 театров, имеющих государственную поддержку, примерно такое же количество профессиональных театров, поддерживаемых в частной форме. Но, как подчеркивает генеральный директор СКФО Владимир Мишарин, театров, подобных Зимнему, – всего два: в Сочи и Ялте. Театры курортных городов, не имеющие своей труппы, живут активной культурной жизнью, принимая на своих подмостках музыкантов, актеров, театральные труппы, чьи имена известны всему миру.

В преддверии юбилейной даты на площадке открытого зрительского фойе парадного крыльца Зимнего театра состоялась большая пресс-конференция, в ходе которой была представлена обширная праздничная программа.

– Зимний театр – наша академическая площадка, известная далеко за пределами России, – подчеркнула заместитель главы города Ирина Романец. – Вдохновляет и радует, что в рамках юбилейного года, юбилейного месяца, предусмотрены потрясающие мероприятия, которые пройдут на сцене Зимнего театра. Мы все в ожидании интереснейших встреч.

Первая подобная встреча состоялась уже в минувшую субботу, когда на сцене Зимнего Ставропольский государственный театр оперетты представил концерт-подарок "От сердца – к сердцу". Солисты исполнили произведения Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Джузеппе Верди, Франца Легара, Арама Хачатуряна, Евгения Доги, Алексея Рыбникова и других известных авторов.

– Зимний театр – это не только архитектурная визитная карточка Сочи, это, безусловно, содержание, которым наполнены легендарные стены, – отметила начальник управления культуры администрации Сочи Лидия Кузьмина. – Сегодня театр стал площадкой для самых креативных проектов. Здесь всегда происходит что-то необыкновенное. Нет ни дня, когда в театре не случается хотя бы два события и сегодня на этих идеях учится абсолютно вся культура России.

Непосредственно в день празднования юбилея – 15 мая – состоится немало интересных событий. Так, например, в почтовое обращение тиражом 500 тысяч экземпляров выйдет художественный литерный конверт, посвященный знаменательной дате. Также будет выпущен особый почтовый штемпель с изображением Зимнего театра, указанием места гашения – город Сочи – и фиксированной датой – 15.05.2018. Конверты, погашенные художественным штемпелем, станут редкими филателистическими и историческими экспонатами, которые будут переданы на хранение в Музей истории города-курорта Сочи.

Торжественная церемония специального гашения почтового конверта состоится в Зимнем театре, но, кроме этого, любой желающий в этот день также сможет поставить оттиск штемпеля спецгашения на конвертах на почтамте Сочи.

В этот же день состоится передача художником Игорем Венским новых портретов известных сочинцев в портретную галерею Зимнего театра; презентация фотоальбома "Образы театральной реальности. 80 страниц к 80-летию Зимнего театра" фотохудожника Виталия Пустовалова, а также чествование ветеранов театра и вручение им памятной юбилейной медали.

Кульминацией юбилейного дня станет праздничный концерт "В поисках "Царской невесты", который представят солисты Санкт-Петербургского государственного музыкального театра "Зазеркалье", Сочинской филармонии и Сочинский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Олега Солдатова. В программу концерта войдут фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова "Царская невеста", Жоржа Бизе "Кармен", оперетты Имре Кальмана "Сильва", мюзикла Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди".

– Вниманию слушателей артисты представят лучшие, самые яркие страницы из оперы "Царской невесты", – рассказала директор Сочинской филармонии Валерия Анфиногенова. – Фрагменты из не менее легендарной оперы Жоржа Бизе "Кармен" – это дань и зарубежной опере, которая в Зимнем театре тоже звучала. Не случаен и жанр мюзикла, который войдет в репертуар юбилейного вечера: сегодня это жанр, без которого немыслимо театральное искусство. Такой своеобразный музыкальный калейдоскоп станет экскурсом в историю театра и по истории театральных жанров.

Юбилейная программа столь широка, что она продолжится еще и 18 мая, когда на сцене Зимнего пройдет гала-концерт "Мастера искусств Большого Сочи – любимому Зимнему театру" и 24 мая – в этот день состоится премьера концертной программы Сочинского симфонического оркестра "Диалог эпох: Чайковский – Прокофьев". НЕМНОГО ИСТОРИИ

Конкурс проектов на возведение театра в Сочи в 1934 году носил закрытый характер. Среди нескольких вариантов, представленных в том числе именитыми архитекторами-академиками, Иосиф Сталин лично выбрал проект, созданный молодым, никому не известным архитектором Константином Чернопятовым (на снимке). По задумке автора, здание театра должно было быть расположено на высоком утесе над морем, опоясано колоннами с коринфскими капителями, статуями муз и коней. И хотя не все замыслы архитектора удалось реализовать, сегодня мы видим здание с определенной античной монументальностью, ставшее действительно знаковым для курорта.

Участок, на котором в итоге было решено возвести театр, был оползневой, поэтому надежность конструкции обеспечивали специальная технология укладки бетона и установка полых колонн, равномерно распределяющая нагрузку на грунт.

К строительству приступили в декабре 1934 года, для чего провели подготовительные работы: построили бараки и столовую для рабочих, склады, мастерские, кузницу, лесопилку; провели электроэнергию и водопровод к объекту. Место строительства театра на тот момент являлось окраиной города, тем не менее, на участке имелись жилые дома, которые было решено расселить для освобождения земли.

Само строительство театра началось спустя четыре месяца, а завершить его планировалось в конце 1936 года. Основной целью архитектора было создать сооружение, имеющее один общий стиль как во внутреннем убранстве, так и во внешнем.

• По периметру здание Зимнего театра окружают 88 колонн коринфского ордена.

• Капители всех колонн, детали карнизов – лепные.

• Дубовые листья и другие орнаменты для люстр отчеканены из бронзы известным мастером из Большого театра Василием Зыковым.

• Люстра в зрительном зале была украшена хрусталем, изготовленным Костинским промысловым колхозом.

• В люстрах, плафонах и бра театра единовременно зажигались 220 тысяч свечей. Такого количества электричества могло хватить на освещение пятиэтажного жилого дома.

• Главный занавес был изготовлен из золотистого плюша на Московской шелкоткацкой фабрике имени Щербакова.

Окончание строительства Зимнего театра происходило в разгар политических репрессий, в 1937 году. Меры безопасности в новом здании были предусмотрены беспрецедентные: специально для Иосифа Сталина был оборудован тайный подземный выезд, а покинуть театр он мог прямо из личной ложи, которая находилась справа от сцены. В здании было оборудовано бомбоубежище, подземный ход, а в потолке зрительного зала имелись окошки для сотрудников НКВД.

После устранения недочетов, выявленных комиссией в ноябре 1937 года, 21 мая 1938 года новая комиссия приняла Зимний театр. Фактически первый директор театра был назначен еще в марте, и им стал А.А. Асланов.

Первый театральный сезон в Зимнем открылся 15 мая 1938 года оперой Н.А. Римского-Корсакова "Царская невеста" в постановке Московского государственного оперного театра им. К.С.Станиславского. Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]