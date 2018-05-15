ПОСТИГАЮТ МАЛЬЧИШКИ АЗЫ

Большой футбол, как известно, начинается с футбола дворового. Его с необычайным старанием продемонстрировали юные любители кожаного мяча, которые встретились в финале соревнований, организованных отделом физической культуры и спорта администрации Центрального района Сочи и посвященных Дню Победы.

С раннего утра и почти до вечера кипели нешуточные спортивные страсти на стадионе гимназии №1. Сначала зрителям показалось, что силы начинающих футболистов равны, настолько упорной была борьба. И все же постепенно стало проявляться преимущество в технике, физической подготовке команд из микрорайонов Макаренко, Гагаринского и Завокзального. Несмотря на довольно жаркую погоду и сравнительно непродолжительное время для отдыха, юные последователи Метревели и Ледяхова с завидным рвением мчались к чужим воротам и наносили прицельные удары.

Лучше остальных это удавалось воспитанникам опытного детского тренера Александра Пруидзе, которые отстаивали спортивную честь микрорайона Макаренко. Они дружно и умело оборонялись, быстро развивали наступление. И в итоге закономерно добились победы, удостоившись памятных медалей и кубка. Занявшие соответственно второе и третье места ребята из микрорайонов Гагаринский и Завокзальный также, конечно, не остались без наград.

Николай ПОЛЫНИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]