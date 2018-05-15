ИГРАЕМ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Заголовок объясняется тем, что в первых тринадцати матчах чемпионата Сочи по футболу, в котором участвует столько же команд, ни один не завершился ничейным исходом. Все выходят на поле, настроившись на бескомпромиссную борьбу. Фавориты не задирают нос и не играют вполсилы, аутсайдеры при любом исходе стараются выглядеть достойно.

Наглядный пример – поединки "Медика-2", с еще тремя коллективами возглавляющего турнирную таблицу, с замыкающими ее "Интернационалом" и "Жемчужиной". Аутсайдеры показали и силу воли, и чувство коллективизма, а уступили почти в равной борьбе: соответственно 1:3 и 2:4. Прошлогоднему серебряному призеру "Кичмаю" пришлось трижды возобновлять игру с центра поля во встрече с юным ныне "Источником", и только приложив максимум усилий представителям Головинки удалось изменить рисунок игры и взять верх со счетом 5:3.

А самым, пожалуй, напряженным стал пока матч между "Зенитом" и "Интернационалом", до этого не имевших набранных очков. Зенитовцы в этом отчаянном, как говорится, искреннем единоборстве дважды проигрывали по ходу встречи и все же вырвали (3:2) победу; это позволило им подняться в таблице на несколько ступенек. Ранее дебютант соревнований "Зенит", которым руководит молодой тренер Георгий Жгенти, сумел забить шесть мячей чемпиону минувшего сезона "Адлеру", чего с тем не случалось; а итоговый результат пока самый крупный в нынешнем турнире – 8:6 в пользу адлерцев.

Они, а также "Алания", "ЧНК Сочи" и "Медик-2" на сегодняшний день только побеждают и, естественно, возглавляют футбольную гонку.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]