80 лет – целая эпоха

В Сочи завершаются торжества по случаю юбилея Зимнего театра. Основная часть мероприятий состоялась накануне 80-летия и непосредственно 15 мая – в день, который принято считать датой открытия театра. 80 лет назад именно 15 мая на сцене тогда еще Сочинского государственного театра поставили оперу "Царская невеста".

В юбилейный день на сцене Зимнего снова исполнялись известные арии из оперы Н.Римского-Корсакова, а также фрагменты оперы Жоржа Бизе "Кармен", оперетты Имре Кальмана "Сильва", мюзикла Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди".

Кстати, юбилей Зимнего запечатлен документально: в Музей истории города-курорта Сочи переданы конверты со спецгашением с изображением театра.

По словам генерального директора Сочинского концертно-филармонического объединения Владимира Мишарина, сегодня зал Зимнего стабильно заполнен зрителями:

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Заключительным мероприятием, приуроченным к 80-летию Зимнего театра, станет премьера концертной программы "Диалог эпох: Чайковский – Прокофьев". 24 мая на сцену выйдет Сочинский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и дирижера Антона Лубченко. Слушателей ждут фрагменты музыки к спектаклю "Евгений Онегин" и трагедии Шекспира "Гамлет".

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]