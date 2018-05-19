Хороший выбор

В Сочи открылся филиал краснодарской медицинской клиники "Екатерининская" Медицинский центр в Сочи – седьмая по счету клиника сети медцентров "Екатерининская". Филиал станет лечебно-диагностическим центром с полным спектром лабораторной и инструментальной диагностики, в его состав войдет детская и взрослая поликлиника, дневной стационар. Диагностическое звено будет представлено цифровым рентген-аппаратом, МРТ, КТ, функциональной нейро- и кардиодиагностикой.

– В условиях бурного развития нашего города, в связи с большим количеством людей, которые переезжают в город, нагрузка на муниципальную медицинскую сеть высока, – подчеркнула заместитель главы города Ирина Романец на церемонии открытия клиники. – Каждый год во время курортного сезона мы принимаем большое количество отдыхающих, и чем больше в Сочи будет подобных проектов, где можно полноценно пройти обследование на современном диагностическом оборудовании, тем больше у горожан и гостей курорта будет вариативности получения медицинской помощи.

Кстати, в клинике "Екатерининская" пациентам будет предложено не только амбулаторное лечение. При необходимости будут проводиться малоинвазивные гинекологические и ЛОР операции. А гастро- и колоноскопию можно будет пройти под наркозом, что существенно облегчит пациентам прохождение этих деликатных, но столь необходимых процедур.

Своих первых пациентов клиника "Екатерининская" готова принять уже 21 мая.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]