Хороший выбор

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В Сочи открылся филиал краснодарской медицинской клиники "Екатерининская"
Медицинский центр в Сочи – седьмая по счету клиника сети медцентров "Екатерининская". Филиал станет лечебно-диагностическим центром с полным спектром лабораторной и инструментальной диагностики, в его состав войдет детская и взрослая поликлиника, дневной стационар. Диагностическое звено будет представлено цифровым рентген-аппаратом, МРТ, КТ, функциональной нейро- и кардиодиагностикой.
– В условиях бурного развития нашего города, в связи с большим количеством людей, которые переезжают в город, нагрузка на муниципальную медицинскую сеть высока, – подчеркнула заместитель главы города Ирина Романец на церемонии открытия клиники. – Каждый год во время курортного сезона мы принимаем большое количество отдыхающих, и чем больше в Сочи будет подобных проектов, где можно полноценно пройти обследование на современном диагностическом оборудовании, тем больше у горожан и гостей курорта будет вариативности получения медицинской помощи.
Кстати, в клинике "Екатерининская" пациентам будет предложено не только амбулаторное лечение. При необходимости будут проводиться малоинвазивные гинекологические и ЛОР операции. А гастро- и колоноскопию можно будет пройти под наркозом, что существенно облегчит пациентам прохождение этих деликатных, но столь необходимых процедур.
Своих первых пациентов клиника "Екатерининская" готова принять уже 21 мая.
Екатерина БРУСНИКИНА.
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