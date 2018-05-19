БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО БДИТЕЛЬНЫМИ!

Расширенное планерное совещание при главе города, прошедшее в Зимнем театре, было полностью посвящено вопросам проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, до официального старта которого остается меньше месяца.

В первую очередь на совещании коснулись вопросов безопасности. В Сочи началась массовая проверка жилого сектора, которая продлится до 20 июля. Помогать в этом местным полицейским будут коллеги из других городов страны. Кроме того, максимально бдительными попросили быть домкомов, а также председателей ТОСов, садовых товариществ и гаражных кооперативов, которых также пригласили на совещание.

– Вы – наши первые и верные помощники,– обратился глава города Анатолий Пахомов к присутствующим в зале. – Мы надеемся на вас, на вашу активность, на то, что вы – патриоты своей страны. На дачах, в гаражах проживать долго нельзя. А они зачастую сдаются в аренду неизвестным лицам. Естественно, там может происходить что угодно, в том числе и преступления. Бывают случаи, когда сами домкомы регистрируют у себя иностранных граждан. Всего этого быть не должно. Ваша задача – максимально оперативно предоставить сотрудникам полиции подробную информацию по вашему дому, садовому товариществу, гаражному кооперативу: проживают ли в нем проблемные семьи, есть ли съемные или пустые квартиры. Полицейские, которые будут ходить по дворам, не знают ситуацию лучше вас, вы должны им помочь, максимально облегчить задачу. Наша безопасность во многом зависит от нас самих, от того, насколько ответственно мы относимся к своим обязанностям. Лучшие обязательно получат поощрения!

Что касается тех, кто проживает в Сочи без регистрации или прибывает в наш город, они должны в течение трех дней с момента своего прибытия оформить временную регистрацию в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 9 мая 2017 года №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года". Подавать документы можно либо в МФЦ, либо в паспортные столы, которые будут работать в период чемпионата мира без выходных. Ответственность за невыполнение указа президента лежит на принимающей стороне. Штрафы от 2 000 до 500 000 рублей.

Говорили и о санитарном состоянии дворов и прилегающих территорий. В этом вопросе сочинцев также попросили проявить активность: вывезти скопившийся мусор, провести субботники, облагородить территорию. Одним словом, подготовить свой дом к приему гостей. Все коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме, но и сочинцы не должны быть в стороне. В ходе обсуждения данного вопроса затронули проблему выгула собак. Так, жительница Завокзального микрорайона пожаловалась на выгул собак на территории Мемориального комплекса. Владельцы животных зачастую не убирают последствия утреннего ритуала питомцев, тем самым оскверняя место памяти. Анатолий Пахомов подчеркнул, что, к сожалению, в нашем городе не сформирована культура содержания домашних животных, в ближайшее время данной проблемой займутся вплотную. Выгул собак в Сочи, естественно, не запрещен, но при этом надо понимать, что существуют правила благоустройства, которые необходимо соблюдать.

– Закон позволяет наказывать граждан за выгул собак в неустановленном месте, и если мы создадим прецедент, уверен, хозяева научатся убирать за своими любимцами, – подчеркнул мэр Сочи. – На особом контроле у нас и вопрос по бродячим животным.

Также на совещании сообщили об изменении с 1 июня схемы движения в Центральном и Адлерском районах курорта, некоторые улицы центра перекроют из-за того, что в районе Южного мола будет организована фан-зона Фестиваля болельщиков. Ограничения коснутся улиц Несебрской, Поярко, Кооперативной, переулка Электрического, Москвина, по улице Воровского введут одностороннее движение, а по улице Орджоникидзе от улицы Соколова до улицы Москвина наоборот – двустороннее. Ограничения движения неаккредитованного транспорта будут действовать и в районе Олимпийского парка. С 10 июня по 8 июля будет работать 4 контрольно-пропускных пункта на улицах Триумфальной, Вокзальной, Журналистов и Олимпийском проспекте.

Сочинцев просят пользоваться общественным транспортом и выбирать оптимальные маршруты передвижения. Всю информацию о транспортном обеспечении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Сочи и схему движения маршрутов спортивных соревнований можно посмотреть на сайте администрации города Сочи или узнать, позвонив на единый телефон транспортного call-центра: 8-800-234-2018, операторы которого говорят на 5 языках: русском, английском, французском, немецком и испанском. Телефон начал работать уже с 15 мая. Кроме того, с 15 мая на территории Сочи начал работать единый диспетчерский центр такси с возможностью заказа автомобилей различных классов. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]