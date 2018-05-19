ДОБРОЕ УТРО НАЧИНАЕТСЯ С КОФЕ

Сложно представить свой день без чашки чая или ароматного кофе. Если раньше Россия считалась страной, употребляющей в основном чайный напиток, то сегодня кофейная культура отвоевывает позиции семимильными шагами. По данным Ассоциации производителей «Россчайкофе», за 2017 год спрос на кофе у россиян вырос на 20%. На каждого жителя нашей страны приходится около 800 граммов кофе в год, в то время, как финны употребляют до 12 килограммов в год, а жители Исландии – 11 килограммов. Чаще всего кофе пьют люди в возрасте от 20-55 лет, преимущественно с высшим образованием и проживающие в крупных городах. Причем молодежь предпочитает брать кофе на вынос, а старшее поколение готовит напиток дома.

О становлении в России кофейной культуры говорит и тот факт, что профессия бариста, а попросту кофевара, становится все популярнее в среде креативной молодежи, равно как и проведение разнообразных чемпионатов профессионального мастерства. Один из таких конкурсов, а именно - пятый юбилейный Чемпионат среди команд кофеен Russian Coffee Cup прошел накануне в Сочи. Его участниками стали команды из кофеен Краснодара, Волгограда, Казани, Ставрополя, Воронежа. Победители Южного отборочного тура будут представлять регион в финале чемпионата в Москве в рамках Moscow Coffee and Tea Expo 2018 в конце сентября. От Сочи в отборочном туре выступали команды 5 кофеен, в том числе и сетевых. С одним из конкурсантов Артуром БУТКОВЫМ, бариста Celentano Coffee Bar, корреспонденту «НС» удалось пообщаться после первого дня кофейных баталий.

Артура Буткова встречали в родной кофейне как героя. Уж очень долго и кропотливо шла работа над презентационной программой. Да и выступать на мероприятии подобного уровня пришлось впервые, поэтому кулачки за парней, а в команде с Артуром выступал его напарник Евгений Боровиков, держал весь коллектив.

– Мы сделали ставку на итальянский акцент, чтобы подчеркнуть стиль нашей кофейни, – рассказывает Артур, – на десерт канноли – сицилийские трубочки с рикоттой, сахарной пудрой и клубникой в стиле "Крестного отца". Кофе Колумбийский с нотками зеленого яблока и чая с лимоном. Причем подавали эспрессо не в обычных стаканчиках, а в натуральном ананасе. Получилось свежо и необычно!

Считается, что бариста, помимо всестороннего понимания кофейных смесей: знание сортов кофе, мест произрастания зёрен, ароматов, характерных для определённой степени обжарки зёрен, должен уметь приготовить до 40 видов кофе (капучино, латте, ристретто и другие). А высшей ступенью в карьерной лестнице является позиция кофе-мастера. Это своего рода доктор кофейных наук, обладающий тонким вкусом и копилкой собственных рецептов.

Артур Бутков признается, что он пока подмастерье, но осваивать любимое дело готов хоть круглосуточно.

– Я люблю экспериментировать, фантазировать, и кофе в этом плане благодатный продукт. Не бывает рецепта идеального кофе, – уверяет бариста. – Этот напиток сугубо индивидуальный, кто-то любит с молоком, кто-то без. Одни предпочитают классику, другие не боятся добавлять сиропы и топпинги. У меня были клиенты, которые сами говорили, что и в какой пропорции им смешивать. На вкус напитка влияет и степень обжарки, и помол зерна и даже плантация, где он произрастает. Сегодня культура потребления растет, причем все чаще люди отдают предпочтение эспрессо и капучино. Кофе по-восточному, по-турецки считаются в кофейном мире архаичными. Популярны среди посетителей и напитки, содержащие молоко или сливки.

К одной из фишек кофейной индустрии можно отнести и искусство рисования на кофейной пенке, иначе, латте-арт. На сочинском фестивале этой теме был посвящен отдельный мастер-класс. Кстати, напарник Артура Евгений в технике рисования на кофе, по общему мнению коллег, является настоящим профи. Рисовать он может как при помощи питчера (специальной посуды для приготовления молочной пены. – Е.Е. ), так и с помощью обычной деревянной палочки. В итоге кофейные цветы, мишки и лебеди молниеносно разлетаются по соцсетям гостей кофейни, привлекая тем самым новых клиентов.

– Бывает так, что к нам приходят с фото конкретного блюда или десерта с нашей странички в инстаграме и просят приготовить именно его, – рассказывает администратор кофейни Ангелина Диброва. – Большим спросом пользуются наши пиццы и буратта в мешочках. И, конечно, латте с рисунком. Кстати, в марте гостями кофейни было выпито свыше 2000 чашек кофе, что говорит о популярности этого напитка среди жителей и гостей курорта.

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]